Высота сугробов в Москве достигла 42 сантиметров

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
По ее словам, самый интенсивный снегопад был замечен во вторник днем в Зеленограде. В ночное время атмосферный фронт переместился в Южный и Юго-Восточный округа столицы, пишет 360tv.ru.
Позднякова отметила, что утром в среду на метеостанции ВДНХ были зарегистрированы сугробы высотой 42 сантиметра.
«В итоге количество снега в Москве превысило норму на 170%», — подчеркнула она.
Синоптик также добавила, что на Балчуге за сутки прибавилось четыре сантиметра снега, и теперь его толщина составляет 39 сантиметров.