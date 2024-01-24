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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Высота сугробов в Москве достигла 42 сантиметров

24 января 2024, 12:28
В течение одних суток сугробы в Москве выросли на три сантиметра. В результате толщина снежного покрова достигла 42 сантиметров, передал главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова через свой канал в Telegram.

По ее словам, самый интенсивный снегопад был замечен во вторник днем в Зеленограде. В ночное время атмосферный фронт переместился в Южный и Юго-Восточный округа столицы, пишет 360tv.ru.

Позднякова отметила, что утром в среду на метеостанции ВДНХ были зарегистрированы сугробы высотой 42 сантиметра.

«В итоге количество снега в Москве превысило норму на 170%», — подчеркнула она.

Синоптик также добавила, что на Балчуге за сутки прибавилось четыре сантиметра снега, и теперь его толщина составляет 39 сантиметров.

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