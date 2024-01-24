Защита Блиновской обжалует решение суда об аресте

Возникшая ситуация с блогером связана с проведением ею вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, включая ее подругу, которая является свидетелем по делу. Блиновская была обвинена в нарушении условий домашнего ареста, как сообщает RT. Суд принял решение перевести ее в следственный изолятор на три месяца — до 26 апреля.