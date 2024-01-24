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Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Защита Блиновской обжалует решение суда об аресте

24 января 2024, 16:28
Адвокат, защищающий интересы блогера Елены Блиновской, планирует подать апелляцию на решение суда о ее аресте.

По словам адвоката Наталии Сальниковой, арест является крайней и серьезной мерой наказания, которая должна быть обоснована, пишет 360tv.ru.

«Мы намерены оспорить это решение. Лично я считаю, что женщина не должна проводить время в тюрьме», — отметила адвокат.

Она также добавила, что защита не видит оснований для перевода Блиновской из домашнего ареста в следственный изолятор.

Возникшая ситуация с блогером связана с проведением ею вечеринки, в которой приняли участие 15 человек, включая ее подругу, которая является свидетелем по делу. Блиновская была обвинена в нарушении условий домашнего ареста, как сообщает RT. Суд принял решение перевести ее в следственный изолятор на три месяца — до 26 апреля.

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