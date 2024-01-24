Житель Косотурихи из-под Перми хранил у себя сотни патронов

В течение восьми лет мужчина незаконно, без соответствующего разрешения, хранил у себя дома по месту жительства в деревне Косотуриха 244 патрона калибра 5,6 мм, предназначенные для стрельбы из нарезного охотничьего оружия. При обыске сотрудниками правоохранительных органов все обнаруженные боеприпасы были изъяты из незаконного оборота.