Житель Косотурихи из-под Перми хранил у себя сотни патронов

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Пермский районный суд вынес приговор 67-летнему местному жителю. Он признан виновным в хранении боеприпасов, сообщает краевая прокуратура.
В течение восьми лет мужчина незаконно, без соответствующего разрешения, хранил у себя дома по месту жительства в деревне Косотуриха 244 патрона калибра 5,6 мм, предназначенные для стрельбы из нарезного охотничьего оружия. При обыске сотрудниками правоохранительных органов все обнаруженные боеприпасы были изъяты из незаконного оборота.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию) и приговорил его к 10 месяцам ограничения свободы.