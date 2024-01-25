Бюджетная субсидия ФК «Амкар Пермь» в 2024 году сократилась на 50 миллионов рублей

По данным издания, клуб получит 75 млн рублей — на 50 млн меньше, чем в прошлом году. Но даже несмотря на снижение общий бюджет «Амкара» на 2024 год должен превысить 100 млн рублей, что больше бюджетов клубов этой лиги.