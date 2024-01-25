Бюджетная субсидия ФК «Амкар Пермь» в 2024 году сократилась на 50 миллионов рублей

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Updated Сегодня, 04:50
Краевые власти определились с размером господдержки ФК «Амкар Пермь», вылетевшему в прошлом году в самый низший профессиональный дивизион российского футбола — третью лигу. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, клуб получит 75 млн рублей — на 50 млн меньше, чем в прошлом году. Но даже несмотря на снижение общий бюджет «Амкара» на 2024 год должен превысить 100 млн рублей, что больше бюджетов клубов этой лиги.
Кроме того, известны и размеры других бюджетных субсидий на профессиональные спортклбы региона. Так, исходя из поступивших заявок клубов, хоккейный клуб «Молот» получит 199,25 млн рублей, женский футбольный клуб «Звезда 2005» — 61 млн рублей, гандбольный клуб «Пермские медведи» — 50 млн рублей, спортивный клуб настольного тенниса «Пермспецкабель» — 2,253 млн рублей, что примерно соответствует уровню прошлого года.
К получателям бюджетных субсидий добавился футбольный центр «Бионорд-Прогресс». Его субсидия составит 22,064 млн рублей. На его базе действует клуб по мини-футболу (футзалу) — МФК «Прогресс-Бионорд», который с 2023 года выступает в Высшей лиге второго дивизиона в структуре чемпионата России по мини-футболу.
Уровень поддержки баскетбольного клуба «Парма» пока не определен, для БК был проведен дополнительный отбор, по итогам которого субсидия должна быть порядка 180 млн рублей, сообщает издание.
Плюсом к госсубсидиям клубы обязаны самостоятельно привлечь не менее 30% от их размера в виде финансирования от частных инвесторов.