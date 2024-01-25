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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму

Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму

25 января 2024, 11:29
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
Обстоятельства уголовного дела неизвестны из-за секретности.
Сюжет
Протест

Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии. Приговор ему вынесли за призывы к экстремистской деятельности через интернет. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Также у Стрелкова забрали ноутбук, с которого он размещал свои посты.

В своем Telegram-канале Стрелков критиковал Минобороны, основателя ЧВК «Вагнер». Расследование уголовного дела в отношении Стрелкова было засекречено. Заседания проходили в закрытом режиме. Адвокат осужденного говорил, что обвинения связаны с двумя постами, которые касаются невыплат военным и «крымской проблематики».

Гособвинение просило приговорить Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы при максимальном сроке наказания по статье в 5 лет.

Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) был задержан в июле 2023 года. Он отставной российский военный и офицер ФСБ, экс-министр обороны ДНР. Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова-Гиркина к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в ДНР.

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#Суд#Протест#Пермь
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