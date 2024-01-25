Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму

Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии. Приговор ему вынесли за призывы к экстремистской деятельности через интернет. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Также у Стрелкова забрали ноутбук, с которого он размещал свои посты.