Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Игоря Стрелкова приговорили к четырем годам колонии. Приговор ему вынесли за призывы к экстремистской деятельности через интернет. Отбывать срок он будет в колонии общего режима. Также у Стрелкова забрали ноутбук, с которого он размещал свои посты.
В своем Telegram-канале Стрелков критиковал Минобороны, основателя ЧВК «Вагнер». Расследование уголовного дела в отношении Стрелкова было засекречено. Заседания проходили в закрытом режиме. Адвокат осужденного говорил, что обвинения связаны с двумя постами, которые касаются невыплат военным и «крымской проблематики».
Гособвинение просило приговорить Стрелкова к 4 годам и 11 месяцам лишения свободы при максимальном сроке наказания по статье в 5 лет.
Игорь Гиркин (псевдоним Стрелков) был задержан в июле 2023 года. Он отставной российский военный и офицер ФСБ, экс-министр обороны ДНР. Окружной суд Гааги заочно приговорил Стрелкова-Гиркина к пожизненному заключению по делу о крушении Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в ДНР.