Бывший прокурор Прикамья может возглавить КСП края уже в феврале

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Экс-прокурор Прикамья Александр Белых пройдет собеседование в Счетной палате РФ на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Собеседование запланировано на 1 февраля, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники издания.
Если федеральная Счетная плата одобрит кандидатуру Александра Белых, то Заксобрание рассмотрит вопрос о его назначении руководителем краевой КСП на февральском пленарном заседании.
Кандидатура Белых была предложена на пост председателя КСП Прикамья губернатором региона Дмитрием Махониным в ноябре прошлого года.
В феврале 2024 года должность председателя КСП покинет её нынешний глава, Геннадий Тушнолобов, который в октябре достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет. В феврале заканчивается контракт Тушнолобова.
Александру Белых 52 года. Он служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
Александр Белых в начале прошлого года занимал должность директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале 2023 года в депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.