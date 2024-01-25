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Бывший прокурор Прикамья может возглавить КСП края уже в феврале

Бывший прокурор Прикамья может возглавить КСП края уже в феврале

25 января 2024, 14:45
Фото: properm.ru
Сообщают, что у Александра Белых уже на следующей неделе запланировано собеседование в Счетной палате РФ.

Экс-прокурор Прикамья Александр Белых пройдет собеседование в Счетной палате РФ на должность председателя региональной Контрольно-счетной палаты. Собеседование запланировано на 1 февраля, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники издания.

Если федеральная Счетная плата одобрит кандидатуру Александра Белых, то Заксобрание рассмотрит вопрос о его назначении руководителем краевой КСП на февральском пленарном заседании.

Кандидатура Белых была предложена на пост председателя КСП Прикамья губернатором региона Дмитрием Махониным в ноябре прошлого года.

В феврале 2024 года должность председателя КСП покинет её нынешний глава, Геннадий Тушнолобов, который в октябре достиг предельного для госслужбы возраста в 70 лет. В феврале заканчивается контракт Тушнолобова.

Александру Белых 52 года. Он служил в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. С 2009 по 2015 гг. был прокурором Пермского края. С июня 2015 назначен на должность начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

Александр Белых в начале прошлого года занимал должность директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг». В феврале 2023 года в депутаты Заксобрания избрали его на должность представителя ЗС в квалификационной комиссии палаты адвокатов.

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#Политика#Александр белых#Тушнолобов#Ксп пермского края#Ксп#Председатель ксп
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