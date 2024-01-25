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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Часть улицы Попова в Перми в выходные перекроют для ремонта тепловой сети

Часть улицы Попова в Перми в выходные перекроют для ремонта тепловой сети

25 января 2024, 12:54
Фото: 1MI
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

С 22:00 пятницы, 26 января, до 6:00 понедельника, 29 января, будет закрыт проезд по части улицы Попова в Перми. Об этом сообщают в мэрии.

В связи с ремонтом теплосети на период с 22:00 26 января до 06:00 29 января будет закрыт проезд по двум полосам улицы Попова на участке между улицами Пушкина и Луначарского. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут движения.

Здесь в выходные «Пермские тепловые сети» проводят ремонт участка теплосети по улице Попова.

#Ограничение движения#Транспорт#Ограничение#Попова
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