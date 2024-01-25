Чусовское «Гортеплоэнерго» задолжало металлургическому заводу 12 миллионов рублей

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов. В отношении организации-должника был принят ряд мер принудительного исполнения, в том числе были арестованы банковские счета компании и обращено взыскание на находящиеся на них денежные средства. Лишь после этого коммунальная структура изыскала необходимую сумму на оплату финансовых обязательств перед взыскателем.