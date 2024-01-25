Чусовское «Гортеплоэнерго» задолжало металлургическому заводу 12 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Между «Чусовским металлургическим заводом» и местным МУП «Гортеплоэнерго» был заключен договор о поставке электроэнергии. Однако, коммунальное предприятие задолжало за поставку киловатт более 12 млн. рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Представители акционерного общества попытались решить вопрос в досудебном порядке, но коммунальная организация претензию с требованием оплатить задолженность оставила без ответа и удовлетворения. При этом возражений по количеству, качеству и стоимости услуг должник не предъявлял. Ситуацию разрешил Арбитражный суд Пермского края, обязав муниципальное унитарное предприятие выплатить истцу более 12 млн рублей задолженности за поставленный ресурс.
Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов. В отношении организации-должника был принят ряд мер принудительного исполнения, в том числе были арестованы банковские счета компании и обращено взыскание на находящиеся на них денежные средства. Лишь после этого коммунальная структура изыскала необходимую сумму на оплату финансовых обязательств перед взыскателем.