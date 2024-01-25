Чусовской завод ОМК увеличил сумму медстраховки для сотрудников до 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Сотрудникам чусовского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) увеличили страховую сумму добровольного медицинского страхования (ДМС) до 10 тысяч рублей. Теперь, кроме амбулаторной помощи, в ДМС добавили стоматологические услуги, а также дистанционные консультации врачей в мобильном приложении.
Группа ОМК предоставляет полис ДМС всем своим сотрудникам около двух лет. С ним люди получают более широкий перечень медуслуг, чем со стандартным полисом обязательного медстрахования. Сотрудники чусовского завода ОМК, воспользовавшись полисом ДМС, могут получить различные виды медицинской помощи в платных клиниках Перми, Лысьвы и Чусового. Также заводчане проходят диагностические исследования и получают консультации от ведущих узкопрофильных врачей-специалистов, которые регулярно приезжают на предприятие и ведут прием на территории здравпунктов.
«У нас работают более 2600 человек. Корпоративный полис ДМС даем всем сотрудникам, независимо от стажа и должности. В Трудовом кодексе такой обязанности у работодателя нет, это инициатива руководства ОМК. Нам важно, чтобы работники могли получать качественную медицинскую помощь без квот и очередей. За два года мы собрали много положительных отзывов от заводчан. В этом году с учетом их пожеланий увеличили лимит страхования и расширили перечень услуг. В частности, добавили в пакет востребованные у людей стоматологические услуги и возможность обратиться за онлайн-консультацией, на которой грамотные специалисты просто и доступно ответят на любые медицинские вопросы», — отметила директор по персоналу чусовского завода ОМК Жанна Леушина.