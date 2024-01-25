Чусовской завод ОМК увеличил сумму медстраховки для сотрудников до 10 тысяч рублей

Группа ОМК предоставляет полис ДМС всем своим сотрудникам около двух лет. С ним люди получают более широкий перечень медуслуг, чем со стандартным полисом обязательного медстрахования. Сотрудники чусовского завода ОМК, воспользовавшись полисом ДМС, могут получить различные виды медицинской помощи в платных клиниках Перми, Лысьвы и Чусового. Также заводчане проходят диагностические исследования и получают консультации от ведущих узкопрофильных врачей-специалистов, которые регулярно приезжают на предприятие и ведут прием на территории здравпунктов.