Директор одного учебного центра Перми обвиняется в получении взятки

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Пермская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении директора учебного центра о получении им взятки в коммерческих целях. Обвинение представлено по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официальных документов). Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Речь идет об автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Уральский учебно-методический центр», директором которого является Сергей Грехов, стало известно корреспонденту Properm.ru. По версии следствия, директор пермской организации с февраля 2017 года по апрель 2023 года получал деньги за изготовление поддельных документов об обучении работников подвижного состава, по профессиям слесаря по ремонту, стропальщика и прессовщика колесных пар.
Отмечается, что документы были предоставлены без фактического прохождения обучения работниками вагоноремонтной компании. Денежный подкуп обвиняемый получал как лично, так и через посредника. Дело было направлено в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.