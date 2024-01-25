Директор одного учебного центра Перми обвиняется в получении взятки

Речь идет об автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Уральский учебно-методический центр», директором которого является Сергей Грехов, стало известно корреспонденту Properm.ru. По версии следствия, директор пермской организации с февраля 2017 года по апрель 2023 года получал деньги за изготовление поддельных документов об обучении работников подвижного состава, по профессиям слесаря по ремонту, стропальщика и прессовщика колесных пар.