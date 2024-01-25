Дизайн проект для визит-центра в Черняевском лесу создаст поставщик копий АК-47

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Дирекция особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края выбрала компанию, которая разработает дизайн проект для визит-центра ООПТ в Черняевском лесу. Начальная (максимальная) цена в ходе торгов не изменилась — 4,9 млн рублей.
На аукцион подала заявку только одна компания — ООО «Винчи Интерактив». Она должна придумать дизайн проект для шести помещений. При этом работы нужно выполнить за четыре дня с момента подписания контракта.
По данным Rusprofile, компания зарегистрирована в Перми в 2018 году. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. ООО поставляло копии оружия в воронежский «Центр военно-патриотического воспитания „Музей-диорама“», например, копии АК-47, ручного пулемета РПД, реактивной противотанковой гранаты РПГ-18 „Муха“. Также компания создавала экспозицию в здании визит-центра для ФГБУ «Жигулевский Государственный Заповедник».