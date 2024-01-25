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Updated Сегодня, 09:45

Глава Перми Эдуард Соснин посетил Орджоникидзевский район

Глава Перми Эдуард Соснин посетил Орджоникидзевский район

25 января 2024, 09:06
Фото: соцсети мэра
Он отвечал на вопросы местных жителей.

Мэр Перми Эдуард Соснин провел первый рабочий выезд в 2024 году. Он посетил Орджоникидзевский район. Он проверил деятельность центра досуга «Родина», который располагается в двух зданиях: Вильямса, 1 и Репина, 20 — ДК имени Чехова.

Сам ДК недавно передали в муниципальную собственность. В нем работают кружки и секции для детей, в хореографическом зале занимаются танцоры, проводятся концерты и другие мероприятия. Также в ДК работают волонтеры, которые оказывают помощь участникам СВО. Ремонт помещений ДК должны продолжить в этом году.

После этого ДК Соснин посетил общественный центр «Гайва», встретился с жителями района. Мэр ответил на вопросы, посвященные уличному освещению, сносу аварийных домов и обустройству общественных пространств.

Проблема с освещением в микрорайоне Химики, где находятся 160 домов. Монтаж освещения предполагается в 2025–2026 годах. По словам мэра, он поставил задачу перед специалистами, чтобы они сократили сроки выполнения работ.

Фото: соцсети мэра
#Пермь
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