Глава Перми Эдуард Соснин посетил Орджоникидзевский район

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Мэр Перми Эдуард Соснин провел первый рабочий выезд в 2024 году. Он посетил Орджоникидзевский район. Он проверил деятельность центра досуга «Родина», который располагается в двух зданиях: Вильямса, 1 и Репина, 20 — ДК имени Чехова.
Сам ДК недавно передали в муниципальную собственность. В нем работают кружки и секции для детей, в хореографическом зале занимаются танцоры, проводятся концерты и другие мероприятия. Также в ДК работают волонтеры, которые оказывают помощь участникам СВО. Ремонт помещений ДК должны продолжить в этом году.
После этого ДК Соснин посетил общественный центр «Гайва», встретился с жителями района. Мэр ответил на вопросы, посвященные уличному освещению, сносу аварийных домов и обустройству общественных пространств.
Проблема с освещением в микрорайоне Химики, где находятся 160 домов. Монтаж освещения предполагается в 2025–2026 годах. По словам мэра, он поставил задачу перед специалистами, чтобы они сократили сроки выполнения работ.