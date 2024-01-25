Глава Перми Эдуард Соснин посетил Орджоникидзевский район

Сам ДК недавно передали в муниципальную собственность. В нем работают кружки и секции для детей, в хореографическом зале занимаются танцоры, проводятся концерты и другие мероприятия. Также в ДК работают волонтеры, которые оказывают помощь участникам СВО. Ремонт помещений ДК должны продолжить в этом году.