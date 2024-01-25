Губернатор назначил министра экономического развития Пермского края

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Татьяна Чуксина официально назначена министром экономического развития и инвестиций Пермского края, сообщает пресс-служба министерства. Распоряжение уже подписано губернатором Дмитрием Махониным.
Чуксина возглавляла министерство в статусе и. о. с августа 2023 года. С 25 января она лишилась этой приставки. В министерстве Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года. Имеет два высших образования — экономическое и юридическое.
Ранее министерство возглавлял Эдуард Соснин, но в прошлом году он был выбран депутатами на пост мэра Перми.