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Губернатор назначил министра экономического развития Пермского края

Губернатор назначил министра экономического развития Пермского края

25 января 2024, 04:43
Фото: пресс-служба министерства
В статусе исполняющей обязанности Татьяна Чуксина занимала пост в лета 2023 года.

Татьяна Чуксина официально назначена министром экономического развития и инвестиций Пермского края, сообщает пресс-служба министерства. Распоряжение уже подписано губернатором Дмитрием Махониным.

Чуксина возглавляла министерство в статусе и. о. с августа 2023 года. С 25 января она лишилась этой приставки. В министерстве Татьяна Чуксина работает с мая 2020 года. Имеет два высших образования — экономическое и юридическое.

Ранее министерство возглавлял Эдуард Соснин, но в прошлом году он был выбран депутатами на пост мэра Перми.

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