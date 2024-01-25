ХК «Молот» благодаря домашней победе вышел на первую строчку турнирной таблицы ВХЛ

«Буран» отыграл один гол в начале третьего периода, но защитник «Молота» Максим Игнатович вернул своей команде комфортное преимущество. Ближе к концовке «Буран» сократил отставание, забросив в большинстве, но пермяки своего не упустили и продержались до конца, забросив еще и в пустые ворота — 4:2. Автор победной шайбы — Александр Волков.