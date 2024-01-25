properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:58

Published Сегодня, 19:58

Modified Сегодня, 19:59

Updated Сегодня, 19:59

ХК «Молот» благодаря домашней победе вышел на первую строчку турнирной таблицы ВХЛ

ХК «Молот» благодаря домашней победе вышел на первую строчку турнирной таблицы ВХЛ

25 января 2024, 19:58
Фото: ВХЛ
«Молотобойцы» обыграли воронежский «Буран».

ХК «Молот», на днях уже решивший задачу выхода в плей-офф, укрепил свое уверенное положение наверху таблицы. Пермяки одержали победу над «Бураном» — 4:2 — в первом матче очередной домашней серии.

Егор Манин открыл счет в первом периоде, Иван Ларичев реализовал большинство под финиш второго.

«Буран» отыграл один гол в начале третьего периода, но защитник «Молота» Максим Игнатович вернул своей команде комфортное преимущество. Ближе к концовке «Буран» сократил отставание, забросив в большинстве, но пермяки своего не упустили и продержались до конца, забросив еще и в пустые ворота — 4:2. Автор победной шайбы — Александр Волков.

Для молотобойцев это шестая победа подряд и выход на первое место — 75 очков по сравнению с 74-мя у «Рубина».

Следующая игра «Молота» состоится 27 января против ХК «Ростов» в УДС «Молот».

#Спорт#Хоккей#Молот
Подпишитесь
По делу о взятке в 7 миллионов бывшему пермяку в Иркутске обвиняют трех человек
Сегодня, 12:08
В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок
Сегодня, 13:08
Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?
Сегодня, 02:00
Дизайн проект для визит-центра в Черняевском лесу создаст поставщик копий АК-47
Сегодня, 12:12
В Перми на выходные закроют часть улицы Попова. Причина
Сегодня, 11:01
Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму
Сегодня, 11:29