ХК «Молот» благодаря домашней победе вышел на первую строчку турнирной таблицы ВХЛ

Posted Сегодня, 19:58
Published Сегодня, 19:58
Modified Сегодня, 19:59
Updated Сегодня, 19:59
ХК «Молот», на днях уже решивший задачу выхода в плей-офф, укрепил свое уверенное положение наверху таблицы. Пермяки одержали победу над «Бураном» — 4:2 — в первом матче очередной домашней серии.
Егор Манин открыл счет в первом периоде, Иван Ларичев реализовал большинство под финиш второго.
«Буран» отыграл один гол в начале третьего периода, но защитник «Молота» Максим Игнатович вернул своей команде комфортное преимущество. Ближе к концовке «Буран» сократил отставание, забросив в большинстве, но пермяки своего не упустили и продержались до конца, забросив еще и в пустые ворота — 4:2. Автор победной шайбы — Александр Волков.
Для молотобойцев это шестая победа подряд и выход на первое место — 75 очков по сравнению с 74-мя у «Рубина».
Следующая игра «Молота» состоится 27 января против ХК «Ростов» в УДС «Молот».