Команда КВН «Сборная ПГНИУ» прошла кастинг в юмористическое шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Сборная КВН Пермского государственного национального исследовательского университета прошла кастинг в новый юмористический проект телеканала ТНТ и компании АМиК «Лига городов». Это стало известно во время проведения Международного фестиваля «КиВиН-2024», сообщили в пресс-службе вуза.
Сегодня, 25 января, студенты ПГНИУ прилетят в Москву. В столице начнутся съемки второго сезона проекта «Лига городов».
В прошлом году «Сборная ПГНИУ» участвовала и выигрывала в ряде конкурсов. Ребята были признаны чемпионами Центральной лиги «Поволжье», победителями Кубка ПАО «Татнефть», Открытого кубка Перми и так далее.