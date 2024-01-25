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Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

Команда КВН «Сборная ПГНИУ» снимется в новом шоу на ТНТ

Команда КВН «Сборная ПГНИУ» прошла кастинг в юмористическое шоу на ТНТ

25 января 2024, 10:36
Фото: пресс-служба ПГНИУ

Команда КВН «Сборная ПГНИУ» снимется в новом шоу на ТНТ

Сегодня вечером стартуют съемки второго сезона проекта.
Сюжет
ПГНИУ

Сборная КВН Пермского государственного национального исследовательского университета прошла кастинг в новый юмористический проект телеканала ТНТ и компании АМиК «Лига городов». Это стало известно во время проведения Международного фестиваля «КиВиН-2024», сообщили в пресс-службе вуза.

Сегодня, 25 января, студенты ПГНИУ прилетят в Москву. В столице начнутся съемки второго сезона проекта «Лига городов».

В прошлом году «Сборная ПГНИУ» участвовала и выигрывала в ряде конкурсов. Ребята были признаны чемпионами Центральной лиги «Поволжье», победителями Кубка ПАО «Татнефть», Открытого кубка Перми и так далее.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Квн#Тнт#Телевидение
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