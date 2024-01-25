Назначен новый пермский депутат вместо сбежавшего из России Лисняка

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Published Сегодня, 05:33
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Мандат уехавшего из России депутата ЗС Ильи Лисняка передали директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго», депутату Лысьвенской городской думы Андрею Кобелеву. Удостоверение депутату вручил 25 января на заседании ЗС спикер парламента Валерий Сухих.
Мандат был передан с учетом предложения пермского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», членом которого также был Лисняк.
Андрей Кобелев родился 30 апреля 1978 года в Лысьве, окончил ПГНИУ по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», а затем — Кубанский государственный университет по специальности «Философия».
Илья Лисняк уехал из РФ на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас он находится в розыске. Депутат пытался участвовать в заседаниях в дистанционном режиме, но ему запретили.