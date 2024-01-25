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Назначен новый пермский депутат вместо сбежавшего из России Лисняка

Назначен новый пермский депутат вместо сбежавшего из России Лисняка

25 января 2024, 05:33
Фото: spravedlivo.ru / 1MI
Удостоверение депутату вручили сегодня.

Мандат уехавшего из России депутата ЗС Ильи Лисняка передали директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго», депутату Лысьвенской городской думы Андрею Кобелеву. Удостоверение депутату вручил 25 января на заседании ЗС спикер парламента Валерий Сухих.

Мандат был передан с учетом предложения пермского отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», членом которого также был Лисняк.

Андрей Кобелев родился 30 апреля 1978 года в Лысьве, окончил ПГНИУ по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», а затем — Кубанский государственный университет по специальности «Философия».

Илья Лисняк уехал из РФ на фоне уголовного дела за вымогательство в особо крупном размере. Сейчас он находится в розыске. Депутат пытался участвовать в заседаниях в дистанционном режиме, но ему запретили.

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#Пермь#Депутат#Слуги народа#Илья лисняк
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