Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?

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У мэра семь заместителей, пять из них — новые, двое перешли в мэрию из краевых структур.
Ольга Андрианова — первый заместитель главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».
Родилась в 1977 году. В 2010-м окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2010 по 2020 год работала в УФАС России по Пермскому краю. С 2020 по 2021 год была первым заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. С 2021 по 2022 год занимала должность начальника Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В 2022 году пришла работать в администрацию города заместителем главы администрации. Предыдущий зам, Елена Гонцова, проработала на посту с января 2021-го до 29 августа 2022 года. Елена Гонцова пришла в мэрию с поста руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, но не устроила новую команду краевых властей.
В 2023 году Ольга Андрианова два месяца была врио главы Перми, а после того как Эдуард Соснин стал мэром, назначена первым заместителем главы администрации города.
Под ее началом три департамента: градостроительства и архитектуры, имущественных отношений, земельных отношений и управление по экологии и природопользованию.
Дмитрий Галиханов — «старый» заместитель главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Городское хозяйство». Ему прочили переход в краевые структуры, но в итоге чиновник остался в мэрии.
Родился в 1979 году. В 2001-м окончил Пермский государственный технический университет по специальности «автомобильные дороги и аэродромы». В разные годы работал в государственных учреждениях «Управление дорожных работ Пермской области» и «Управление автомобильных дорог» Пермского края. С октября 2009 года занимал должность директора МКУ «Благоустройство Дзержинского района».
Подведомственны его блоку: департамент дорог и благоустройства администрации Перми и департамент транспорта.
Екатерина Мальцева — и. о. заместителя главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Социальная сфера».
Родилась в 1988 году, в 2012-м окончила ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» по направлению «юриспруденция». С 2012 по 2016 год работала в учреждении здравоохранения Ростовской области. С 2016 по 2021 год — в прокуратуре Пермского края, с 2021 по 2023 год была статс-секретарем — заместителем министра территориальной безопасности Пермского края, откуда перешла на работу в мэрию. У занимающего с 2020 года пост вице-мэра по социальным вопросам Алексея Грибанова в августе 2023 года закончился срок контракта. Екатерина Мальцева возглавляет молодежное крыло Ассоциации юристов Пермского края и является членом комиссии по делам несовершеннолетних Пермского края.
Подчинены «социальному» вице-мэру четыре департамента: образования, социальной политики, физкультуры и спорта, культуры и молодежной политики.
Екатерина замужем за Антоном Мальцевым, начальником отдела по надзору за исполнением федерального законодательства в Прокуратуре Пермского края.
Игорь Субботин — заместитель главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры». Субботин — из «стареньких», был назначен заместителем главы администрации Перми еще при Дмитрии Самойлове, а до того как занять пост в мэрии, был главой Дзержинского района Перми.
Родился в 1969 году. В 2000-м окончил Уральский государственный университет путей сообщения по специальности «инженер путей сообщения, строитель». Работал в проектно-изыскательском институте «Свердловскжелдорпроект», занимал руководящие посты в пермском отделении Свердловской железной дороги. С 2008 по 2009 год был начальником Пермской дистанции пути. В 2009 году ушел из структур РЖД в городские чиновники.
В его подчинении управление жилищных отношений администрации Перми, департамент жилищно-коммунального хозяйства, управление капитального строительства.
Яна Фурман — заместитель главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами».
Родилась в 1990 году. В 2011-м окончила ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“» по направлению «экономика». С 2010 по 2019 год работала в коммерческой сфере. С 2019 по 2021 год занимала должность руководителя направления инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития». С 2021 по 2023 год была генеральным директором данного Агентства.
Под ее началом будут: департамент финансов, департамент планирования и мониторинга, управление муниципального заказа, департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.
Алексей Туров — заместитель главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Общественная безопасность города».
Родился в 1974 году, в 1996-м окончил Нижегородский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». С 1992 по 2022 год служил в органах внутренних дел Российской Федерации. С 2022 по 2023 год был начальником департамента общественной безопасности администрации Перми.
Под его началом контрольный департамент, департамент общественной безопасности и сектор по мобилизационной работе администрации Перми.
Еще один новичок — Сергей Трошков — заместитель главы администрации Перми, возглавляет функционально-целевой блок «Общественные связи города». Блок новый для администрации города. Перед ним, по словам главы Перми Эдуарда Соснина, «будут стоять задачи по выстраиванию диалога с различными городскими сообществами».
Сергей Трошков родился в 1981 году. В 2003-м окончил Пермский государственный университет по специальности «политология». С 2002 по 2022 год работал в коммерческой сфере. Осенью 2022-го пришел в администрацию Кирова — сначала на должность заместителя начальника управления организационной работы, затем заместителя главы администрации Кирова.
Новый блок будет курировать работу управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, информационно-аналитическое управление, отдел по взаимодействию с Пермской городской думой.
Начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми назначен Вадим Казанцев. В числе основных задач нового руководителя ведомства — формирование приоритетов в развитии коммунальной инфраструктуры, организация содержания муниципального жилищного фонда и создание условий для управления многоквартирными домами.
Вадим Казанцев с 2013 года работал в администрации Орджоникидзевского района. В последнее время занимал должность первого заместителя главы Орджоникидзевского района. Бывший начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков перешел в ПАО «Т Плюс» на должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей.
Информационно-аналитическое управление возглавила Наталья Усанина, начальник отдела развития интернет-ресурсов ГКУ «Информационный центр Пермского края», сменив на посту Наталью Шушпанову.
Руководитель правового управления администрации Перми Галина Ермакова покинула должность, исполнять обязанности начальника стала ее заместитель Алла Селиванова. Галина Ермакова проработала на муниципальной службе более 30 лет, из них более 17 лет руководила правовым управлением.
Новым начальником контрольного департамента стал Игорь Долгих. Он окончил Уральскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 25 лет служил в органах внутренних дел Российской Федерации, с 2022 года занимал должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.
Департамент общественной безопасности возглавил Сергей Мельчаков, он перешел в мэрию с должности заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Пермскому краю. Окончил Юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция», работал в полиции в сфере борьбы с экономическими преступлениями и противодействия коррупции.
По словам политконсультанта Людмилы Ознобишиной, говорить об эффективности команды еще рано. Смена заместителей произошла фактически при уже сверстанном бюджете. «Пока говорить о каком-то „авторском командном стиле“ преждевременно. Новые назначенцы будут вникать, вырабатывать свои критерии и подходы, на это уйдет время», — отмечает Людмила Ознобишина.
Политконсультант считает, что есть три маркера, по которым можно будет делать выводы об эффективности новой команды. Во-первых, сведение к минимуму практики «сдвигания вправо» проектирования и строительства объектов. Что такое практика «сдвигания вправо»? Например, утвердили пообъектный план строительства на 2023–2024 годы, потом поздно объявили конкурс на проектирование, пока разрабатывали проект и он проходил экспертизу, прошло очередное удорожание, стоимость проекта стала не актуальна. Сдвинули сроки на 2024–2026. Потом поменялись приоритеты, и еще сроки сдвинули.
Во-вторых, перемещение благоустройства города от центра к периферии.
В-третьих, команде предстоит разбираться с коммунальными кризисами, которые стали возникать всё чаще.
«Это достаточно крупные стратегические блоки. Но они дадут качественную оценку смене подходов, тому, произошла она или нет», — отмечает эксперт.