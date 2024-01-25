Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?

Родилась в 1977 году. В 2010-м окончила Пермский государственный университет по специальности «юриспруденция». С 2010 по 2020 год работала в УФАС России по Пермскому краю. С 2020 по 2021 год была первым заместителем министра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. С 2021 по 2022 год занимала должность начальника Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. В 2022 году пришла работать в администрацию города заместителем главы администрации. Предыдущий зам, Елена Гонцова, проработала на посту с января 2021-го до 29 августа 2022 года. Елена Гонцова пришла в мэрию с поста руководителя государственной инспекции по охране объектов культурного наследия, но не устроила новую команду краевых властей.