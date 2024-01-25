Организаторы схемы с кредитами в пермском автосалоне «Империя Авто» ударились в бега

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Уголовные дела в отношении троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве с кредитами при покупке автомобилей в автосалоне «Империя Авто» выделены в отдельное производство после побега за границу России троих подозреваемых в организации преступления. Как стало известно журналисту Properm.ru, за границу России бежали Анастасия Фадеева, Роман Фадеев и Елена Григорьева.
Уголовное дело в отношении еще восьми обвиняемых сейчас продолжается, как рассказали журналисту Properm.ru в суде, сейчас идет допрос свидетелей обвинения.
По имеющейся из достоверных источников информации, супруги Фадеевы и Григорьева скрылись за границу России почти сразу после начала рассмотрения дела в суде. Роман Фадеев был освобожден из-под стражи во время расследования под залог в 1 млн рублей, Фадеева и Григорьева находились под подпиской о невыезде.
Все они были объявлены в международный розыск. Также известно, что ребенок Фадеевых имеет гражданство другого государства, они могли получить разрешение на гостевую визу для поездки к близкому родственнику.
По информации журналиста Properm.ru, следствие считает, что основным организатором схемы хищения денег была Елена Григорьева. В открытых данных «СПАРК-Интерфакс» есть сведения о том, что она являлась в разное время гендиректором и учредителем разных компаний, одним из видов деятельности которых была торговля автомобилями — ООО «Гарант», «ГОСТ Авто», «Эталон».
Ее дочь Анастасия Фадеева управляла ООО «Авангард», зарегистрированного по тому же адресу в Санкт-Петербурге, что и ООО «Гарант» Григорьевой. Супруг Фадеевой Роман Фадеев управлял в северной столице компанией «Восток-сервис». Обе фирмы Фадеевых по данным ЕГРЮЛ занимались организацией службы такси.
«Империя Авто» — это название дилерского автоцентра, который работал на ул. Рязанской, 103 в Перми. Им управляли Григорьева и Фадеевы. Остальные фигуранты работали в салоне менеджерами и на других должностях. Сейчас в Индустриальном суде дело рассматривается в отношении:
Кроме того, в отношении еще четверых, заключивших досудебное соглашение с прокуратурой, суд уже вынес решения. Им всем назначены условные сроки наказания. Рассмотрение уголовного дела приостановлено в отношении еще одного фигуранта дела, по имеющейся у редакции информации, он отправился для участия в СВО.
Как сообщалось ранее, договоры купли-продажи заключались с ООО «Стандарт» (Санкт-Петербург), его генеральный директор Вадим Никитин, по информации Properm.ru, он является одним из свидетелей по делу. Эта компания также специализировалась на торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Юрлицо было создано 29 марта 2018 года. В Перми помещение под автоцентр «Империя Авто» было арендовано весной того же года. По этому же адресу на ул. Рязанской, 103 в Перми с 2012 года находится автосалон «Грузавтоимпорт».
Клиентов в «Империя Авто» заманивали низкими ценами и выгодными условиями кредитования. Среди услуг, которые предоставлялись покупателям: выкуп авто, прием на комиссию, регистрация в ГИБДД, рефинансирование, TRADE-IN, кредит, автострахование и утилизация. Дилер позиционировал себя как «автосалон, продающий новые и подержанные автомобили известных брендов. Раньше у компании был сайт, однако сейчас он недоступен, открыта только страница салона „ВКонтакте“, последняя запись датирована 2018 годом.
Когда покупатель выбирал понравившийся автомобиль, менеджер подготавливал в банк заявку на получение кредита. Но под видом документа о согласии на обработку персональных данных потерпевшим давали договоры купли-продажи, где указывалась завышенная цена. Подозреваемые вынуждали заключать кредитные договоры, вводя граждан в заблуждение, что в случае отказа они будут вынуждены платить неустойку банку и вообще могут лишиться машины.
Всего от действий мошенников пострадали 180 жителей Пермского края и Удмуртской Республики. Общий ущерб составил более 32 млн рублей. В апреле 2019 года по заявлениям пострадавших было возбуждено 99 уголовных дел, которые позже были соединены в одно производство.