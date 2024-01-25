Организаторы схемы с кредитами в пермском автосалоне «Империя Авто» ударились в бега

Как сообщалось ранее, договоры купли-продажи заключались с ООО «Стандарт» (Санкт-Петербург), его генеральный директор Вадим Никитин, по информации Properm.ru, он является одним из свидетелей по делу. Эта компания также специализировалась на торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Юрлицо было создано 29 марта 2018 года. В Перми помещение под автоцентр «Империя Авто» было арендовано весной того же года. По этому же адресу на ул. Рязанской, 103 в Перми с 2012 года находится автосалон «Грузавтоимпорт».