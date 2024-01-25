Остались двое детей. На СВО был убит 36-летний контрактник из Прикамья

Власти Частинского округа сообщили о гибели военного во время специальной военной операции. По данным чиновников, Иван Соснин родился 1 июля 1987 года в деревне Красики. В 2023 году он решил отправиться в зону СВО, заключил контракт. Служил старшим стрелком отделения взвода штурмовой роты.