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На СВО был убит 36-летний контрактник из Прикамья

Остались двое детей. На СВО был убит 36-летний контрактник из Прикамья

25 января 2024, 11:47
Фото: vk.com/chastadm / 1Mi

На СВО был убит 36-летний контрактник из Прикамья

Дата прощания с военным пока не определена.

Власти Частинского округа сообщили о гибели военного во время специальной военной операции. По данным чиновников, Иван Соснин родился 1 июля 1987 года в деревне Красики. В 2023 году он решил отправиться в зону СВО, заключил контракт. Служил старшим стрелком отделения взвода штурмовой роты.

Военный был убит 14 января 2024 года. У него остались двое детей. Дата прощания с военным пока неизвестна.

О гибели военных из Прикамья в ходе специальной военной операции рассказывают чиновники в социальных сетях. При этом в администрации Перми подобные данные не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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