Остались двое детей. На СВО был убит 36-летний контрактник из Прикамья

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Власти Частинского округа сообщили о гибели военного во время специальной военной операции. По данным чиновников, Иван Соснин родился 1 июля 1987 года в деревне Красики. В 2023 году он решил отправиться в зону СВО, заключил контракт. Служил старшим стрелком отделения взвода штурмовой роты.
Военный был убит 14 января 2024 года. У него остались двое детей. Дата прощания с военным пока неизвестна.
О гибели военных из Прикамья в ходе специальной военной операции рассказывают чиновники в социальных сетях. При этом в администрации Перми подобные данные не публикуют.