Остались жена и сын. Завтра в Осе простятся с погибшим в ходе СВО строителем

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб житель Осы Виталий Кобелев. Об этом сообщает официальный паблик администрации Осинского городского округа.
Виталий Кобелев родился в Осе. Учился в школе № 3. Затем — служба в армии, из которой он ушел в запас в звании старшины. После армии Виталий обзавелся семьей, у него родился сын. Профессиональная деятельность была связана со строительной отраслью. По словам родственников, любил заниматься боевыми единоборствами.
Осинец погиб под Кременной 9 января 2024 года.
Официальная церемония прощания с Виталием Кобелевым состоится 26 января в 12:00 возле Осинского центра культуры и досуга по адресу: Оса, ул. М. Горького, 71.