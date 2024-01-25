Остались жена и сын. Завтра в Осе простятся с погибшим в ходе СВО строителем

Виталий Кобелев родился в Осе. Учился в школе № 3. Затем — служба в армии, из которой он ушел в запас в звании старшины. После армии Виталий обзавелся семьей, у него родился сын. Профессиональная деятельность была связана со строительной отраслью. По словам родственников, любил заниматься боевыми единоборствами.