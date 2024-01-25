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Updated Сегодня, 04:23

Остались жена и сын. Завтра в Осе простятся с погибшим в ходе СВО строителем

Остались жена и сын. Завтра в Осе простятся с погибшим в ходе СВО строителем

25 января 2024, 04:23
Фото: ВКонтакте/Осинский городской округ
Виталий Кобелев погиб под Кременной в январе этого года.

При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб житель Осы Виталий Кобелев. Об этом сообщает официальный паблик администрации Осинского городского округа.

Виталий Кобелев родился в Осе. Учился в школе № 3. Затем — служба в армии, из которой он ушел в запас в звании старшины. После армии Виталий обзавелся семьей, у него родился сын. Профессиональная деятельность была связана со строительной отраслью. По словам родственников, любил заниматься боевыми единоборствами.

Осинец погиб под Кременной 9 января 2024 года.

Официальная церемония прощания с Виталием Кобелевым состоится 26 января в 12:00 возле Осинского центра культуры и досуга по адресу: Оса, ул. М. Горького, 71.

#Оса#Погиб#Сво
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