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В 2023 году в пермском аэропорту отмечен рекордный пассажиропоток

Пермский аэропорт отчитался о рекордном пассажиропотоке в 2023 году

25 января 2024, 03:05
Фото: properm.ru

В 2023 году в пермском аэропорту отмечен рекордный пассажиропоток

Рост числа путешественников наблюдается как по России, так и зарубежным направлениям.

В 2023 году международный аэропорт «Пермь» обслужил рекордное количество пассажиров. По данным пресс-службы аэровокзала, за год пассажиропоток составил 1 млн 992 тыс. 852 человека, что на 14,3% больше аналогичного показателя 2022 года.

В минувшем году аэропорт обеспечивал рейсы в 26 городов России и по 12 маршрутам в другие страны. На внутренних направлениях обслужено 1 млн 795 тыс. 489 человек (+11,7% к 2022 году). Пермяки стали чаще летать в Махачкалу, Мурманск, Минеральные Воды, Владикавказ и Калининград.

По статистике аэропорта, в терминале аэровокзала за прошедший год обслужено 189 205 пассажиров — это на 47,3% больше, чем в 2022 году. Впервые в новейшей истории были выполнены рейсы из Перми в Минск и восстановлено авиасообщение с Баку. Что касается зарубежных направлений, путешественники начали значительно чаще летать в Ереван, Шарм-эль-Шейх и Пхукет.

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