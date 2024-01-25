Пермский аэропорт отчитался о рекордном пассажиропотоке в 2023 году

По статистике аэропорта, в терминале аэровокзала за прошедший год обслужено 189 205 пассажиров — это на 47,3% больше, чем в 2022 году. Впервые в новейшей истории были выполнены рейсы из Перми в Минск и восстановлено авиасообщение с Баку. Что касается зарубежных направлений, путешественники начали значительно чаще летать в Ереван, Шарм-эль-Шейх и Пхукет.