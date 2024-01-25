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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Пермский край оказался в средине экологического рейтинга российских регионов

Пермский край оказался в средине экологического рейтинга российских регионов

25 января 2024, 15:43
Фото: properm.ru
Из соседних регионов хуже дела обстоят в Свердловской области.

Состояние экологии Пермского края характеризуется как «средняя выраженность проблем». Об этом сообщает исследовательский проект «Если быть точным».

В Прикамье как «чистые» охарактеризованы почвы. Тревожная ситуация только с отходами.

Московская, Астраханская, Ростовская, Челябинская, Курганская и Иркутская области, а также Забайкальский и Красноярский края, Хакасия и Бурятия вошли в список регионов России с худшей экологией в 2022 году.

Из соседей Прикамья ситуация хуже в Свердловской области. Лучше — в Удмуртии, которая входит в число 17 относительно благополучных в плане экологии регионов страны

#Общество#Экология#Рейтинг#Пермская экология#Рейтинги
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