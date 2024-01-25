Пермский край оказался в средине экологического рейтинга российских регионов

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Состояние экологии Пермского края характеризуется как «средняя выраженность проблем». Об этом сообщает исследовательский проект «Если быть точным».
В Прикамье как «чистые» охарактеризованы почвы. Тревожная ситуация только с отходами.
Московская, Астраханская, Ростовская, Челябинская, Курганская и Иркутская области, а также Забайкальский и Красноярский края, Хакасия и Бурятия вошли в список регионов России с худшей экологией в 2022 году.
Из соседей Прикамья ситуация хуже в Свердловской области. Лучше — в Удмуртии, которая входит в число 17 относительно благополучных в плане экологии регионов страны