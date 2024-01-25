Пермяк дважды выиграл суд из-за недостатков автомобиля

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Пермяк два раз выиграл суд из-за проблем с автомобилем. В 2018 году он купил УАЗ Патриот за 1 млн рублей. В период, пока действовала гарантия, пришлось справляться с некоторыми производственными недостатками. Часть из них возникала повторно.
Мужчина направил претензию к производителю — ООО «УАЗ». Он требовал вернуть деньги, потраченные на устранение недостатков, но на заводе проигнорировали это. Тогда покупатель пошел в суд, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
Дело было рассмотрено в 2020 году. Пермяк отсудил 119 тыс. рублей за недостатки транспортного средства, неустойку и штраф. При этом на момент исполнения решения суда стоимость автомобиля выросла до 1,2 млн рублей. Покупатель решил, что ему должны выплатить разницу по розничной цене — на 87 тыс. рублей больше. Без суда решить вопрос вновь не удалось.
Во второй раз суд вновь решил, что требования мужчины обоснованы. С ООО «УАЗ» в пользу покупателя взыскали еще 87 тыс. рублей, неустойку 100 тыс. рублей, штраф 50 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда — 1 тыс. рублей. Вдобавок, завод должен выплатить неустойку в размере 10 тыс. рублей за каждый день просрочки, начиная с 6 октября 2023 года, пока не выполнит свои обязательства.