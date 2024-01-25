Пермяк дважды выиграл суд из-за недостатков автомобиля

Во второй раз суд вновь решил, что требования мужчины обоснованы. С ООО «УАЗ» в пользу покупателя взыскали еще 87 тыс. рублей, неустойку 100 тыс. рублей, штраф 50 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда — 1 тыс. рублей. Вдобавок, завод должен выплатить неустойку в размере 10 тыс. рублей за каждый день просрочки, начиная с 6 октября 2023 года, пока не выполнит свои обязательства.