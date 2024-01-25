Пермяков в течение февраля лишат проверенных трамваев

Новые вагоны полностью низкопольные, на центральной площадке есть специальное место для инвалидной коляски, оборудованное ремнем безопасности и кнопкой связи с водителем, для плохо видящих пассажиров информационные таблички продублированы шрифтом Брайля. Также в салоне установлено отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур, есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, кнопки адресного открывания двери.