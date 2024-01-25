Пермяков в течение февраля лишат проверенных трамваев

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Сегодня, 25 января, последние 17 из 30 новых трамваев, которые прибыли в Пермь в 2023 году в рамках трехстороннего концессионного соглашения, вышли на линию. В течение февраля с пермских маршрутов уберут вагоны 80х-90х годов, сообщили в администрации краевом минтрансе.
Новые вагоны будут распределены между несколькими маршрутами. 13 трамваев приступили к работе в прошлом году, остальные вышли сегодня после прохождения обязательной приемки и обкатки. Таким образом, количество новых трамваев в городе достигло 54 штук.
Новые вагоны полностью низкопольные, на центральной площадке есть специальное место для инвалидной коляски, оборудованное ремнем безопасности и кнопкой связи с водителем, для плохо видящих пассажиров информационные таблички продублированы шрифтом Брайля. Также в салоне установлено отопление на холодный период и кондиционер на время высоких температур, есть USB-зарядки для телефонов, медиа-панели, кнопки адресного открывания двери.