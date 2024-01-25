По делу о взятке в 7 миллионов бывшему пермяку в Иркутске обвиняют трех человек

Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области в 2020 году и занимал этот пост до конца 2021 года. Бывший чиновник родился в 1980 году, закончил Пермский медуниверситет. С 2009 года занимал должности в системе здравоохранения в Перми, в том числе — работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014 стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.