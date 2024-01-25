По делу о взятке в 7 миллионов бывшему пермяку в Иркутске обвиняют трех человек

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Завтра, 26 января, в Кировском районном суде Иркутска начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Якова Сандакова. Ранее в предварительном заседании суд продлил ему домашний арест еще на полгода со дня поступления дела на рассмотрение, до 26 июня. Гособвинение по делу представляет прокурор Иркутской области Андрей Ханько. Информацию подтвердили в СУ СКР по Иркутской области.
Как стало известно журналисту Properm.ru, Сандаков — не единственный пермский фигурант по делу о махинациях на госзакупках в иркутском минздраве. Еще один обвиняемый — Дмитрий Кондрашев. Согласно открытым данным «СПАРК-Интерфакс», Дмитрий Кондрашов — соучредитель и руководитель ряда компаний, поставщиков фармпродукции — московской «Адванта групп», пермских «Адванта», «Скай» и других.
Еще одна обвиняемая по делу — Кристина Культихина, топ-менеджер санкт-перербургского поставщика фармпродукции «АБ Лабс».
Ранее сообщалось, что изначально кроме Сандакова в деле было семь фигурантов — это жители Иркутска, Москвы и Самары.
Сандаков обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере, в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, в халатности, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Кондрашев и Культихина — в мошенничестве, совершенном в составе преступной группы.
Сандаков, возглавлявший иркутский минздрав с 2020 по 2021 года, был задержан в 2022 году за взятку в 7 млн рублей. По данным следствия, за эту сумму он организовал заключение госконтракта по приобретению эндоскопической аппаратуры для медучреждений области по завышенной цене.
Так за продление полномочий одного из подчиненных якобы он также получил взятку в 1 млн рублей, а для легализации всех денежных средств, доставшихся преступным методом, торговал на бирже акциями. На эти деньги он приобрел квартиру в Москве.
Яков Сандаков был назначен министром здравоохранения Иркутской области в 2020 году и занимал этот пост до конца 2021 года. Бывший чиновник родился в 1980 году, закончил Пермский медуниверситет. С 2009 года занимал должности в системе здравоохранения в Перми, в том числе — работал заместителем главного врача по хирургии Городской детской больницы №15. С 2014 стал заведующим хирургическим стационаром ЗАО «Медси» в Москве.