Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Производители лимонадов и других сахаросодержащих напитков Прикамья смогут получать финансовую поддержку от государства. Сегодня, 25 января, на пленарном заседании Заксобрания Пермского края по инициативе губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен и поддержан законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) в Российской Федерации», сообщается на сайте краевого Правительства.
Авторы инициативы считают, что данная мера будет способствовать к развитию предприятий, появлению рабочим мест и росту налоговых поступлений в бюджеты. Законодательная инициатива направлена в Госдуму.
По данным Реестра МСП, на данный момент в России зарегистрировано 6,1 млн субъектов МСП, 167 тыс. из которых занимаются реализацией напитков. В Прикамье насчитывается почти 50 производителей сахаросодержащих напитков.