Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку

Производители лимонадов и других сахаросодержащих напитков Прикамья смогут получать финансовую поддержку от государства. Сегодня, 25 января, на пленарном заседании Заксобрания Пермского края по инициативе губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен и поддержан законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) в Российской Федерации», сообщается на сайте краевого Правительства.