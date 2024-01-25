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Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку

Почти полсотни производителей лимонадов в Прикамье смогут получить господдержку

25 января 2024, 13:04
Фото: 1MI
Законопроект рассмотрен и поддержан на пленарном заседании Заксобрания Пермского края. Теперь законодательная инициатива направлена в Государственную Думу.
Сюжет
Госдума

Производители лимонадов и других сахаросодержащих напитков Прикамья смогут получать финансовую поддержку от государства. Сегодня, 25 января, на пленарном заседании Заксобрания Пермского края по инициативе губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен и поддержан законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства (МСП) в Российской Федерации», сообщается на сайте краевого Правительства.

Авторы инициативы считают, что данная мера будет способствовать к развитию предприятий, появлению рабочим мест и росту налоговых поступлений в бюджеты. Законодательная инициатива направлена в Госдуму.

По данным Реестра МСП, на данный момент в России зарегистрировано 6,1 млн субъектов МСП, 167 тыс. из которых занимаются реализацией напитков. В Прикамье насчитывается почти 50 производителей сахаросодержащих напитков.

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