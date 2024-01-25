Прокуратура начала проверку после ранения мальчика с ножом в пермской школе

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Прокуратура начала проверку из-за причинения травмы учащемуся кадетской школы в Перми. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что планируется оценить то, как была организована профилактическая работа со школьниками и их родителям. Вдобавок, прокуратура будет результаты доследственной проверки.
Об инциденте в школе на Гашкова, 11 изданию Properm.ru изначально сообщила одна из читательниц. В самой школе пояснили, что был некий инцидент, о котором якобы все знают, но не стали сообщать подробности.
Позже в городском департаменте образования пояснили, что один из учеников принес в образовательное учреждение сувенирный нож, ручка которого была сделана из пластика, лезвие было «не металлическое». Во время игры мальчик случайно ранил одноклассника.
В Минздраве отмечали, что ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести, что говорит о серьезности раны.