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Прокуратура начала проверку после ранения мальчика с ножом в пермской школе

Прокуратура начала проверку после ранения мальчика с ножом в пермской школе

25 января 2024, 12:48
Фото: ideogram.ai
Пострадавший находится в больнице.

Прокуратура начала проверку из-за причинения травмы учащемуся кадетской школы в Перми. В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что планируется оценить то, как была организована профилактическая работа со школьниками и их родителям. Вдобавок, прокуратура будет результаты доследственной проверки.

Об инциденте в школе на Гашкова, 11 изданию Properm.ru изначально сообщила одна из читательниц. В самой школе пояснили, что был некий инцидент, о котором якобы все знают, но не стали сообщать подробности.

Позже в городском департаменте образования пояснили, что один из учеников принес в образовательное учреждение сувенирный нож, ручка которого была сделана из пластика, лезвие было «не металлическое». Во время игры мальчик случайно ранил одноклассника.

В Минздраве отмечали, что ребенок находится в больнице в состоянии средней тяжести, что говорит о серьезности раны.

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#Пермь#Детский мир#Школа#Прокуратура
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