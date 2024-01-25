Путин призвал россиян пораньше создавать семьи

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Он пояснил, что многие женщины решаются стать матерями только после получения образования и достижения успехов в профессиональной сфере, что неблагоприятно сказывается на демографической ситуации в стране. Глава государства заявил, что россияне задерживают появление детей, в результате чего у них не остается времени и сил для рождения второго или третьего ребенка, пишет 360tv.ru.
«Сначала получить образование, потом высшее образование, потом дальнейшее обучение, затем начать карьеру и достичь определенных результатов. <…> И это называется отсроченным появлением первого ребенка», — отметил Путин.
По его словам, для увеличения численности населения жителям России следует создавать семьи пораньше. Если у родителей будет как минимум три ребенка, демографическая ситуация значительно улучшится.