Путин призвал россиян пораньше создавать семьи

Он пояснил, что многие женщины решаются стать матерями только после получения образования и достижения успехов в профессиональной сфере, что неблагоприятно сказывается на демографической ситуации в стране. Глава государства заявил, что россияне задерживают появление детей, в результате чего у них не остается времени и сил для рождения второго или третьего ребенка, пишет 360tv.ru.