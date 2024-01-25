properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Путин призвал россиян пораньше создавать семьи

25 января 2024, 17:37
Путин побудил россиян активнее создавать семьи и не откладывать рождение детей. Президент Владимир Путин высказал такую мысль на встрече со студентами в Калининграде, как сообщает сайт Кремля.

Он пояснил, что многие женщины решаются стать матерями только после получения образования и достижения успехов в профессиональной сфере, что неблагоприятно сказывается на демографической ситуации в стране. Глава государства заявил, что россияне задерживают появление детей, в результате чего у них не остается времени и сил для рождения второго или третьего ребенка, пишет 360tv.ru.

«Сначала получить образование, потом высшее образование, потом дальнейшее обучение, затем начать карьеру и достичь определенных результатов. <…> И это называется отсроченным появлением первого ребенка», — отметил Путин.

По его словам, для увеличения численности населения жителям России следует создавать семьи пораньше. Если у родителей будет как минимум три ребенка, демографическая ситуация значительно улучшится.

Подпишитесь
По делу о взятке в 7 миллионов бывшему пермяку в Иркутске обвиняют трех человек
Сегодня, 12:08
В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок
Сегодня, 13:08
Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?
Сегодня, 02:00
Дизайн проект для визит-центра в Черняевском лесу создаст поставщик копий АК-47
Сегодня, 12:12
В Перми на выходные закроют часть улицы Попова. Причина
Сегодня, 11:01
Бывшего министра ДНР Игоря Стрелкова отправили в колонию за призывы к экстремизму
Сегодня, 11:29