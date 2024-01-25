Путин: Рост зарплат в России обогнал инфляцию

Путин отметил, что невозможно контролировать уровень роста заработных плат, так как они зависят от рыночной конъюнктуры. Однако он выразил мнение о необходимости поддержки работников социальных сфер. Президент признал, что хотелось бы предоставить больше помощи населению, однако это должно быть согласовано с экономическим развитием. Он заверил, что ситуация будет тщательно наблюдаться.