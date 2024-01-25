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Путин: Рост зарплат в России обогнал инфляцию

25 января 2024, 16:43
Во время беседы с студентами вузов в Калининградской области, Владимир Путин сообщил о росте зарплат в России.

По словам президента, уровень заработных плат значительно увеличился и в результате опередил инфляцию. Он также подчеркнул, что доходы населения также значительно возросли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Путин отметил, что невозможно контролировать уровень роста заработных плат, так как они зависят от рыночной конъюнктуры. Однако он выразил мнение о необходимости поддержки работников социальных сфер. Президент признал, что хотелось бы предоставить больше помощи населению, однако это должно быть согласовано с экономическим развитием. Он заверил, что ситуация будет тщательно наблюдаться.

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