Путин: Рост зарплат в России обогнал инфляцию

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
По словам президента, уровень заработных плат значительно увеличился и в результате опередил инфляцию. Он также подчеркнул, что доходы населения также значительно возросли, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Путин отметил, что невозможно контролировать уровень роста заработных плат, так как они зависят от рыночной конъюнктуры. Однако он выразил мнение о необходимости поддержки работников социальных сфер. Президент признал, что хотелось бы предоставить больше помощи населению, однако это должно быть согласовано с экономическим развитием. Он заверил, что ситуация будет тщательно наблюдаться.