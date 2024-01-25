Работал на предприятиях, убит на СВО. В Соликамске простятся с военнослужащим

Сегодня, 25 января, в Соликамске простятся с 52-летним Владимиром Разумовским. Он погиб во время СВО на территории Украины. Церемония состоится в 11:00 в прощальном зале по ул. Володарского, 9, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.