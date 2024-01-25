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В Соликамске простятся с 52-летним военнослужащим

Работал на предприятиях, убит на СВО. В Соликамске простятся с военнослужащим

25 января 2024, 02:30
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Соликамского городского округа

В Соликамске простятся с 52-летним военнослужащим

Власти не уточняют, остались ли у погибшего дети.

Сегодня, 25 января, в Соликамске простятся с 52-летним Владимиром Разумовским. Он погиб во время СВО на территории Украины. Церемония состоится в 11:00 в прощальном зале по ул. Володарского, 9, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Владимир родился в Соликамске 5 июля 1971 года. Он окончил школу №14, затем ПТУ №64. Мужчина работал на городских предприятиях. Осталась ли у убитого семья, власти не уточняют.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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