Работал на предприятиях, убит на СВО. В Соликамске простятся с военнослужащим

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Сегодня, 25 января, в Соликамске простятся с 52-летним Владимиром Разумовским. Он погиб во время СВО на территории Украины. Церемония состоится в 11:00 в прощальном зале по ул. Володарского, 9, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Владимир родился в Соликамске 5 июля 1971 года. Он окончил школу №14, затем ПТУ №64. Мужчина работал на городских предприятиях. Осталась ли у убитого семья, власти не уточняют.