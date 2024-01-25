Студенты-целевики медицинских вузов Прикамья будут получать повышенные стипендии

По новым поправкам в законе о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тыс. рублей в первый семестр учебы (ранее 6,4 тыс. рублей) и 14 тыс. рублей — во второй (ранее 11,2 тыс. рублей). В ординатуре выплаты также вырастут: 28 тыс. рублей в первый семестр (ранее 22 тыс. рублей) и 49 тыс. рублей — во второй (ранее 38,5 тыс. рублей).