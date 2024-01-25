Студенты-целевики медицинских вузов Прикамья будут получать повышенные стипендии

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В Пермском крае увеличат размер выплат для студентов медицинских вузов, заключивших целевой договор и обучающихся по программе специалитета или в ординатуре. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным, поддержал комитет по социальной политике Законодательного собрания Прикамья.
По новым поправкам в законе о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тыс. рублей в первый семестр учебы (ранее 6,4 тыс. рублей) и 14 тыс. рублей — во второй (ранее 11,2 тыс. рублей). В ординатуре выплаты также вырастут: 28 тыс. рублей в первый семестр (ранее 22 тыс. рублей) и 49 тыс. рублей — во второй (ранее 38,5 тыс. рублей).
Сейчас по целевому договору в медицинских вузах региона учатся более 1,1 тыс. студентов и 275 ординаторов. В пресс-службе правительства Пермского края сообщают, что при принятии изменений в закон студенты-медики получат увеличенные стипендии уже в текущем году. Законопроект рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания сегодня, 25 января.