properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

В 2024 году студентам-целевикам медвузов Прикамья повысят стипендии

Студенты-целевики медицинских вузов Прикамья будут получать повышенные стипендии

25 января 2024, 03:41
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В 2024 году студентам-целевикам медвузов Прикамья повысят стипендии

Законопроект в первом чтении рассмотрят сегодня.

В Пермском крае увеличат размер выплат для студентов медицинских вузов, заключивших целевой договор и обучающихся по программе специалитета или в ординатуре. Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Дмитрием Махониным, поддержал комитет по социальной политике Законодательного собрания Прикамья.

По новым поправкам в законе о мерах поддержки обучающихся, студенты будут получать 8 тыс. рублей в первый семестр учебы (ранее 6,4 тыс. рублей) и 14 тыс. рублей — во второй (ранее 11,2 тыс. рублей). В ординатуре выплаты также вырастут: 28 тыс. рублей в первый семестр (ранее 22 тыс. рублей) и 49 тыс. рублей — во второй (ранее 38,5 тыс. рублей).

Сейчас по целевому договору в медицинских вузах региона учатся более 1,1 тыс. студентов и 275 ординаторов. В пресс-службе правительства Пермского края сообщают, что при принятии изменений в закон студенты-медики получат увеличенные стипендии уже в текущем году. Законопроект рассмотрят в первом чтении на пленарном заседании Заксобрания сегодня, 25 января.

#Общество#Касается каждого#Медицина в Прикамье#Пермь
Подпишитесь
Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?
Сегодня, 02:00
Организаторы схемы с кредитами в пермском автосалоне «Империя Авто» ударились в бега
Сегодня, 04:00
Пермский аэропорт отчитался о рекордном пассажиропотоке в 2023 году
Сегодня, 03:05
Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья
Вчера, 14:22
Пермские баскетболисты побеждают гостей из Саратова и закрепляются в зоне плей-офф
Вчера, 16:34