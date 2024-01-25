Суд наказал пермяка, который не хотел заботиться о престарелой матери

54-летнего пермяка пытаются заставить начать заботиться о своей 82-летней матери. По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание родственницы, но не делал этого, официально не работал и скрывался от приставов. В итоге он накопил долг в 90 тыс. рублей.