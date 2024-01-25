Суд наказал пермяка, который не хотел заботиться о престарелой матери

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
54-летнего пермяка пытаются заставить начать заботиться о своей 82-летней матери. По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание родственницы, но не делал этого, официально не работал и скрывался от приставов. В итоге он накопил долг в 90 тыс. рублей.
Мужчина игнорировал повестки о явке на прием, поэтому его доставили приставы. На него составили протокол по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 70 часов обязательных работ.
Если мужчина не выплатит алименты, то ему грозит уже уголовная статья с реальным лишением свободы.