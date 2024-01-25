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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:44

Суд наказал пермяка, который не хотел заботиться о престарелой матери

Суд наказал пермяка, который не хотел заботиться о престарелой матери

25 января 2024, 06:42
Фото: fusionbrain.ai
Мужчине грозит уголовная ответственность, если он не выплатит алименты.

54-летнего пермяка пытаются заставить начать заботиться о своей 82-летней матери. По данным пресс-службы УФССП России по Пермскому краю, мужчина должен был выплачивать алименты на содержание родственницы, но не делал этого, официально не работал и скрывался от приставов. В итоге он накопил долг в 90 тыс. рублей.

Мужчина игнорировал повестки о явке на прием, поэтому его доставили приставы. На него составили протокол по ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему 70 часов обязательных работ.

Если мужчина не выплатит алименты, то ему грозит уже уголовная статья с реальным лишением свободы.

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#Приставы#Пермь#Алименты
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