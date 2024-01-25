Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии строгого режима по трём статьям УК РФ

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) родился в Макеевке Донецкой области. На момент гибели ему было 40 лет. Был осуждён за вооруженное ограбление. Из колонии бежал весной 2014 года, с началом боев на Донбассе. Примкнул к ополченцам ДНР. Затем уехал в Москву, где пробыл несколько лет. Вернулся на Донбасс в качестве военкора с началом СВО.