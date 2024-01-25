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Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии строгого режима по трём статьям УК РФ

Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии строгого режима по трём статьям УК РФ

25 января 2024, 16:10
Фото: РИА Новости
Это самый большой срок заключения по решению суда в современной истории России.

Второй Западный окружной военный суд 25 января на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил Дарью Трепову (ранее внесена в список террористов и экстремистов) к 27 годам колонии строгого режима по делу о теракте. В результате взрыва устройства, принесённого обвиняемой, погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и еще 52 человека пострадали, сообщает ТАСС.

Прокуратура просила для Треповой 28 лет лишения свободы и штраф 800 тыс. руб. Ее обвиняли по трем статьям: теракт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконный оборот взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК), подделка документов (ч. 4 ст. 327 УК). Трепова признала вину только по одной из предъявленных статей — в использовании поддельного водительского удостоверения.

На минувшей неделе пострадавшие при теракте попросили в суде дополнительно взыскать с Треповой свыше 41 млн рублей в качестве компенсации морального и имущественного вреда. Иски поданы 21 человеком, в том числе матерью Татарского, которая попросила взыскать 15 млн рублей.

Теракт произошел 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» на Университетской набережной Санкт-Петербурга. В тот день там проходила творческая встреча военкора Владлена Татарского. Через час с лишним после начала встречи взорвалась статуэтка в виде бюста военкора, которую Трепова подарила Татарскому. Татарский погиб на месте. По данным следствия, Трепова «выполняла указания лиц, действовавших с территории Украины».

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) родился в Макеевке Донецкой области. На момент гибели ему было 40 лет. Был осуждён за вооруженное ограбление. Из колонии бежал весной 2014 года, с началом боев на Донбассе. Примкнул к ополченцам ДНР. Затем уехал в Москву, где пробыл несколько лет. Вернулся на Донбасс в качестве военкора с началом СВО.

#Суд#Криминал#Сво#Приговор
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