Свыше 10 тысяч дополнительных бюджетных мест создадут в московских колледжах

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам главы города, количество бюджетных мест в колледжах удвоится, а программа обучения и материальная база изменятся кардинально. Это позволит поддержать молодежь и предоставить им возможность получить перспективные специальности, пишет 360tv.ru.
Собянин также отметил свой визит в Московский технологический колледж, где он поздравил студентов. В этом колледже обучаются по 17 различным специальностям в области транспорта, промышленности и информационных технологий. Занятия проводятся на полигоне, оборудованном лабораториями и мастерскими.
Глава города добавил, что в сфере социального обслуживания Москвы более 100 тысяч студентов обучаются в 53 колледжах. В этом году планируется модернизация и создание около 300 мастерских и лабораторий, чтобы студенты могли получать образование в условиях, максимально приближенных к реальной работе предприятий.