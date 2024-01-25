Свыше 10 тысяч дополнительных бюджетных мест создадут в московских колледжах

Глава города добавил, что в сфере социального обслуживания Москвы более 100 тысяч студентов обучаются в 53 колледжах. В этом году планируется модернизация и создание около 300 мастерских и лабораторий, чтобы студенты могли получать образование в условиях, максимально приближенных к реальной работе предприятий.