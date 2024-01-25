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Updated Сегодня, 17:43

Свыше 10 тысяч дополнительных бюджетных мест создадут в московских колледжах

25 января 2024, 17:41
В Москве планируется значительное увеличение числа студентов, получающих бюджетное образование в колледжах. Около 10 тысяч новых мест будут созданы для девятиклассников, которые стремятся начать работу сразу после окончания учебы.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, количество бюджетных мест в колледжах удвоится, а программа обучения и материальная база изменятся кардинально. Это позволит поддержать молодежь и предоставить им возможность получить перспективные специальности, пишет 360tv.ru.

Собянин также отметил свой визит в Московский технологический колледж, где он поздравил студентов. В этом колледже обучаются по 17 различным специальностям в области транспорта, промышленности и информационных технологий. Занятия проводятся на полигоне, оборудованном лабораториями и мастерскими.

Глава города добавил, что в сфере социального обслуживания Москвы более 100 тысяч студентов обучаются в 53 колледжах. В этом году планируется модернизация и создание около 300 мастерских и лабораторий, чтобы студенты могли получать образование в условиях, максимально приближенных к реальной работе предприятий.

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