Цены на бензин в Пермском крае продолжают рост

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:57
Стоимость бензина в Пермском крае не перестает расти. По данным Росстата, за неделю выросли цены топлива марки АИ-92 на 20 копеек, АИ-95 — на 25 копеек. Стоимость дизельного топлива незначительно упала, а бензина марки АИ-98 за последнюю неделю не изменилась.
|Пермский край
|Средние цены на 15 января
|Средние цены на 22 января
|Бензин автомобильный
|55,79
|55,98
|Марка АИ-92
|50,47
|50,67
|Марка АИ-95
|54,80
|55,05
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,64
|Дизельное топливо
|65,38
|65,36
Прикамье находится на первом месте в ПФО по стоимости топлива. В среднем по ПФО цены на бензин составляют 53,23 рубля за литр. Всего за период с 16 по 22 января в России выросли цены на бензин в 24 субъектах РФ, снизились — в восьми субъектах.
Сейчас в краевом УФАС рассматривается антимонопольное дело о росте цен на бензин на АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт».