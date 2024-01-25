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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Цены на бензин в Пермском крае продолжают рост

Цены на бензин в Пермском крае продолжают рост

25 января 2024, 05:55
Фото: 1MI
Сейчас Прикамье лидер в ПФО по стоимости топлива.
Сюжет
Уфас
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Стоимость бензина в Пермском крае не перестает расти. По данным Росстата, за неделю выросли цены топлива марки АИ-92 на 20 копеек, АИ-95 — на 25 копеек. Стоимость дизельного топлива незначительно упала, а бензина марки АИ-98 за последнюю неделю не изменилась.

Пермский край Средние цены на 15 января Средние цены на 22 января
Бензин автомобильный 55,79 55,98
Марка АИ-92 50,47 50,67
Марка АИ-95 54,80 55,05
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,64
Дизельное топливо 65,38 65,36

Прикамье находится на первом месте в ПФО по стоимости топлива. В среднем по ПФО цены на бензин составляют 53,23 рубля за литр. Всего за период с 16 по 22 января в России выросли цены на бензин в 24 субъектах РФ, снизились — в восьми субъектах.

Сейчас в краевом УФАС рассматривается антимонопольное дело о росте цен на бензин на АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт».

#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо
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