Цены на бензин в Пермском крае продолжают рост

Прикамье находится на первом месте в ПФО по стоимости топлива. В среднем по ПФО цены на бензин составляют 53,23 рубля за литр. Всего за период с 16 по 22 января в России выросли цены на бензин в 24 субъектах РФ, снизились — в восьми субъектах.