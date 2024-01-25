Ученые сообщили о пользе чая в борьбе со старением

Новое исследование было основано на данных почти 6 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и около 8 тыс. человек в возрасте от 30 до 79 лет в Китае. Ученые спрашивали людей, какой чай они пьют и в каком количестве за день. Оказалось, что употребление этого напитка около трех чашек в день (6-8 граммов чайных листьев) замедляет старение человека. У тех, кто перестал пить чай, наблюдалось ускорение биологического старения. Эксперты говорят, что антивозрастной эффект обеспечивают полифенолы, содержащиеся в чае. Эти вещества модулируют микробиоту кишечника, что благотворно влияет на возрастные изменения иммунитета, метаболизм и когнитивные функции.