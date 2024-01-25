В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

Позже аэровокзал возобновил работу в штатном режиме, Росавиация сообщила о снятии плана «Ковер», который вводится при появлении в воздушном пространстве посторонних летающих объектов. Ранее сообщалось о пожаре на территории Туапсинского НПЗ. На предприятии горела одна из колонн, пожар локализовали.