В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 05:33
Аэропорт Сочи временно приостановил работу из-за введения плана «Ковер». Четыре самолета из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы не могли приземлиться по этой причине. Воздушные судна перенаправили в Минеральные Воды и Ставрополь, сообщает издание «Новые известия».
Позже аэровокзал возобновил работу в штатном режиме, Росавиация сообщила о снятии плана «Ковер», который вводится при появлении в воздушном пространстве посторонних летающих объектов. Ранее сообщалось о пожаре на территории Туапсинского НПЗ. На предприятии горела одна из колонн, пожар локализовали.