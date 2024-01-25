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В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников

25 января 2024, 05:31
Фото: 1MI
Самолеты перенаправили в другие города.

Аэропорт Сочи временно приостановил работу из-за введения плана «Ковер». Четыре самолета из Стамбула, Москвы, Саранска и Пензы не могли приземлиться по этой причине. Воздушные судна перенаправили в Минеральные Воды и Ставрополь, сообщает издание «Новые известия».

Позже аэровокзал возобновил работу в штатном режиме, Росавиация сообщила о снятии плана «Ковер», который вводится при появлении в воздушном пространстве посторонних летающих объектов. Ранее сообщалось о пожаре на территории Туапсинского НПЗ. На предприятии горела одна из колонн, пожар локализовали.

#Происшествия#Общество#Военная операция на Украине#Сво
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