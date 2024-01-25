В депобре Перми прокомментировали инцидент с ножом в школе

В департаменте образования администрации Перми прокомментировали инцидент с ножом в пермской кадетской школе на улице Гашкова, 11. Изданию Properm.ru пояснили, что один из из учеников принес в школу сувенирный нож. Рамка на входе его не зафиксировала, так как ручка была сделана из пластика, лезвие не было металлическим.