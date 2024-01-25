В депобре Перми прокомментировали инцидент с ножом в школе

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В департаменте образования администрации Перми прокомментировали инцидент с ножом в пермской кадетской школе на улице Гашкова, 11. Изданию Properm.ru пояснили, что один из из учеников принес в школу сувенирный нож. Рамка на входе его не зафиксировала, так как ручка была сделана из пластика, лезвие не было металлическим.
«Во время игры мальчик случайно нанес однокласснику рану. Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников. Департамент образования проводит проверку по данному факту», — утверждают в депобре.
При этом в Минздраве сообщили, что мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. Читатели Properm.ru утверждают, что ребенку была проведена операция, но официального подтверждения этому нет.