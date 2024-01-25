В деревне Осинского округа на пожаре погибли два человека

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:15
Сегодня ночью, в 3:09, в частном жилом доме на ул. Полевая в деревне Мазунина Осинского городского округа произошел пожар. Сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю по прибытии установили, что деревянно-рубленый жилой дом горит изнутри.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили Properm.ru, что в результате пожара два взрослых человека обнаружены погибшими. На ликвидацию огня привлекались 16 пожарных и пять единиц техники. Пожар локализован в 4:24, ликвидирован две минуты спустя. Предварительная площадь, охваченная огнем, составила 72 кв. м.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и причина пожара.
Жителям региона напоминают, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем. Соблюдайте требования пожарной безопасности. Если вы заметили пожар, то немедленно сообщите о нем по номеру 01, 101 или 112.