В кадетской школе в Перми могло произойти нападение с ножом

В школе косвенно подтвердили происшествие корреспонденту Properm.ru: «Вам зачем это писать, раздувать это все? О нем уже все знают. Я вам никакую информацию давать не буду. Директор в санатории на отдыхе за пределами России. Заместитель на обеде».