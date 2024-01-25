В кадетской школе в Перми могло произойти нападение с ножом

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Пермяки сообщают о серьезном ЧП в кадетской школе на Гашкова, 11. По словам читательницы Properm.ru, 8-классник напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего якобы увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице.
В школе косвенно подтвердили происшествие корреспонденту Properm.ru: «Вам зачем это писать, раздувать это все? О нем уже все знают. Я вам никакую информацию давать не буду. Директор в санатории на отдыхе за пределами России. Заместитель на обеде».
Читательница отметила, что школа сейчас пытается замять ситуацию. На нападавшего школьника активно жаловались другие родители, мальчик срывал уроки, устраивал драки.
UPD:
Источник Properm.ru в правоохранительных органах подтвердил, что происшествие было. Сейчас проводится проверка по факту инцидента. Пострадавшему причинен легкий вред здоровью — мелкий порез.
Из-за того, что причинен легкий вред, уголовное дело не должны завести — оно возможно с 14 лет только при тяжких преступлениях.