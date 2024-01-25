properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В кадетской школе в Перми могло произойти нападение с ножом

В кадетской школе в Перми могло произойти нападение с ножом

25 января 2024, 08:16
Фото: fusionbrain.ai
В школе заявили, что о происшествии уже все знают.

Пермяки сообщают о серьезном ЧП в кадетской школе на Гашкова, 11. По словам читательницы Properm.ru, 8-классник напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавшего якобы увезли на скорой вчера около 16:00, сейчас он в больнице.

В школе косвенно подтвердили происшествие корреспонденту Properm.ru: «Вам зачем это писать, раздувать это все? О нем уже все знают. Я вам никакую информацию давать не буду. Директор в санатории на отдыхе за пределами России. Заместитель на обеде».

Читательница отметила, что школа сейчас пытается замять ситуацию. На нападавшего школьника активно жаловались другие родители, мальчик срывал уроки, устраивал драки.

UPD:

Источник Properm.ru в правоохранительных органах подтвердил, что происшествие было. Сейчас проводится проверка по факту инцидента. Пострадавшему причинен легкий вред здоровью — мелкий порез.

Из-за того, что причинен легкий вред, уголовное дело не должны завести — оно возможно с 14 лет только при тяжких преступлениях.

В депобре Перми прокомментировали инцидент с ножом в школе
Узнать подробнее
В Минздраве рассказали о состоянии школьника, порезанного ножом в пермской школе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Минтербезе прокомментировали видео с эвакуацией из пермской школыВ полиции раскрыли секрет видео с полураздетым школьником в Пермском краеВ пермских школах усилили пропускной режим из-за угроз о стрельбе
#Пермь#Детский мир#Школа
Подпишитесь
В Перми не смогли начать слушать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей
Сегодня, 06:58
Новый мэр Перми сменил почти всю команду. Кто ушел, кто пришел?
Сегодня, 02:00
Назначен новый пермский депутат вместо сбежавшего из России Лисняка
Сегодня, 05:33
В аэропорту Сочи задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотников
Сегодня, 05:31
Организаторы схемы с кредитами в пермском автосалоне «Империя Авто» ударились в бега
Сегодня, 04:00