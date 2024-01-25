В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России

В Казань полеты будут осуществляться раз в неделю по пятницам, обратный рейс предусмотрен по понедельникам. В Самару и Нижний Новгород самолеты из Перми будут курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Прямые вылеты в Усинск запланированы два раза в неделю, также по понедельникам и пятницам.