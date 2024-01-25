В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 29 января запускает прямые рейсы в четыре региона России. В конце января можно будет улететь в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск (город в Республике Коми), сообщает «Ъ-Прикамье».
В Казань полеты будут осуществляться раз в неделю по пятницам, обратный рейс предусмотрен по понедельникам. В Самару и Нижний Новгород самолеты из Перми будут курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Прямые вылеты в Усинск запланированы два раза в неделю, также по понедельникам и пятницам.
По всем маршрутам будут летать канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, время в пути составит от одного до двух часов. Максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.