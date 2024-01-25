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В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России

В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России

25 января 2024, 08:03
Фото: 1MI
Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 29 января запускает прямые рейсы в четыре региона России. В конце января можно будет улететь в Казань, Самару, Нижний Новгород и Усинск (город в Республике Коми), сообщает «Ъ-Прикамье».

В Казань полеты будут осуществляться раз в неделю по пятницам, обратный рейс предусмотрен по понедельникам. В Самару и Нижний Новгород самолеты из Перми будут курсировать два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Прямые вылеты в Усинск запланированы два раза в неделю, также по понедельникам и пятницам.

По всем маршрутам будут летать канадские авиалайнеры Bombardier CRJ-200, время в пути составит от одного до двух часов. Максимальная вместимость пассажирского салона — 50 человек.

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#Пермь#ЮВТ АЭРО#Казань#Авиакомпания#Прямые рейсы#Неделя#Полеты#Республика Коми#Нижний новгород#Регионы России#Усинск#Время в пути#Bombardier CRJ-200#Пассажирский салон
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