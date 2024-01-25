В Лысьве многодетная мать избила 15-летнего сына лыжной палкой

Осенью прошлого года в дежурную часть лысьвенского отдела внутренних дел поступило сообщение от родственницы 15-летнего мальчика. Она сообщила, что ее племянник дома подвергся насилию со стороны родной матери, которая нанесла ему несколько ударов лыжной палкой по голове и руке в ходе бытовой ссоры.