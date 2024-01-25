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В Лысьве многодетная мать избила 15-летнего сына лыжной палкой

В Лысьве многодетная мать избила 15-летнего сына лыжной палкой

25 января 2024, 05:19
Фото: 1MI
В 2022 году женщина отметилась нанесением побоев постороннему человеку

Лысьвенский городской суд вынес приговор местной жительнице — матери троих детей. Она уже второй раз избивает человека, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Осенью прошлого года в дежурную часть лысьвенского отдела внутренних дел поступило сообщение от родственницы 15-летнего мальчика. Она сообщила, что ее племянник дома подвергся насилию со стороны родной матери, которая нанесла ему несколько ударов лыжной палкой по голове и руке в ходе бытовой ссоры.

Сотрудники полиции приступили к проверке поступившего сообщения. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт нанесения побоев.

В ходе дознания выяснилось, что женщина в 2022 году уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение. В ноябре позапрошлого года она нанесла побои постороннему человеку.

Многодетная мать вину свою признала, в содеянном раскаялась.

Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

Суд назначил наказание женщине в виде штрафа.

#Общество#Суд#Криминал#Лысьва#Нападение
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