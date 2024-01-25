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В Минздраве рассказали о состоянии школьника, порезанного ножом в пермской школе

В Минздраве рассказали о состоянии школьника, порезанного ножом в пермской школе

25 января 2024, 08:47
Фото: fusionbrain.ai
Ребенок находится в больнице.

Школьник, пострадавший в кадетской школе на Гашкова, 11 сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава. Он получает все необходимую медицинскую помощь.

О ЧП в школе сообщили читатели Properm.ru. По их словам, инцидент произошел днем 24 января. Мальчику якобы была проведена операция после нападения. Источник в полиции пояснил, что школьник получил мелкий порез, сейчас проводится проврека.

В самой школе косвенно подтвердили происшествие, заявив, что о нем уже все знают, но отказались комментировать, так как директор в отпуске, а заместитель на обеде.

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#Пермь#Детский мир#Школа
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