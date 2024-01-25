В Минздраве рассказали о состоянии школьника, порезанного ножом в пермской школе

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Школьник, пострадавший в кадетской школе на Гашкова, 11 сейчас находится в больнице. Его состояние оценивается как средней тяжести, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава. Он получает все необходимую медицинскую помощь.
О ЧП в школе сообщили читатели Properm.ru. По их словам, инцидент произошел днем 24 января. Мальчику якобы была проведена операция после нападения. Источник в полиции пояснил, что школьник получил мелкий порез, сейчас проводится проврека.
В самой школе косвенно подтвердили происшествие, заявив, что о нем уже все знают, но отказались комментировать, так как директор в отпуске, а заместитель на обеде.