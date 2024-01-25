Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В Перми назначен и. о. главы администрации Индустриального района. С 26 января им станет первый заместитель главы администрации Индустриального района Дмитрий Безденежных, сообщает пресс-служба мэрии.
С предыдущим главой администрации Индустриального района Дмитрием Дробининым принято решение не продлять трудовой договор. С 26 января исполнять обязанности главы администрации Индустриального района будет Дмитрий Безденежных.
Дмитрий Безденежных занимает пост первого замглавы администрации Индустриального района с 2021 года. Он руководит отделами ЖКХ и жилищных отношений, благоустройства, градостроительства, сектором по взаимодействию с административными органами и сектором потребительского рынка.
В мае прошлого года силовики задержали Дмитрия Безденежных. Дверь в кабинет чиновника была вскрыта, также обыски прошли в районном бюджетном учреждении. Действия правоохранительных органов были связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог. После допроса чиновник был отпущен домой. Чем завершилось расследование — не сообщалось.