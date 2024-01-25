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В Перми назначен и. о. главы администрации Индустриального района

В Перми назначен и. о. главы администрации Индустриального района

25 января 2024, 06:56
Фото: properm.ru
Контракт с нынешним главой района Дмитрием Дробининым не продлён

В Перми назначен и. о. главы администрации Индустриального района. С 26 января им станет первый заместитель главы администрации Индустриального района Дмитрий Безденежных, сообщает пресс-служба мэрии.

С предыдущим главой администрации Индустриального района Дмитрием Дробининым принято решение не продлять трудовой договор. С 26 января исполнять обязанности главы администрации Индустриального района будет Дмитрий Безденежных.

Дмитрий Безденежных занимает пост первого замглавы администрации Индустриального района с 2021 года. Он руководит отделами ЖКХ и жилищных отношений, благоустройства, градостроительства, сектором по взаимодействию с административными органами и сектором потребительского рынка.

В мае прошлого года силовики задержали Дмитрия Безденежных. Дверь в кабинет чиновника была вскрыта, также обыски прошли в районном бюджетном учреждении. Действия правоохранительных органов были связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог. После допроса чиновник был отпущен домой. Чем завершилось расследование — не сообщалось.

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#Пермь#Назначение#Индустриальный район
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