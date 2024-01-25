В Перми назначен и. о. главы администрации Индустриального района

В мае прошлого года силовики задержали Дмитрия Безденежных. Дверь в кабинет чиновника была вскрыта, также обыски прошли в районном бюджетном учреждении. Действия правоохранительных органов были связаны с исполнением контрактов по благоустройству и содержанию дорог. После допроса чиновник был отпущен домой. Чем завершилось расследование — не сообщалось.