В Перми не смогли начать слушать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей

Интересная деталь. Одна из свидетелей по делу пытается оспорить законность действий следствия (из соображений этики ее имя не называем). Она подавала в 235 военный гарнизонный суд шесть жалоб на действия следователя, в том числе — незаконный обыск и изъятие у нее денег и не только. По ее словам, во время расследования дела Царегородцева у нее были изъяты материальные ценности. Впоследствии последний указал, что часть полученной взятки передал ей. Суд в Москве отклонил ходатайства ее адвокатов, хотя, как утверждает свидетель, она представляла следствию и суду документы, подтверждающие законное происхождение этих ценностей.