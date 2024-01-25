В Перми не смогли начать слушать дело о взятке сотруднику ФСБ в 100 миллионов рублей

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Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
Пермский гарнизонный военный суд сегодня, 24 января, не смог приступить к рассмотрению уголовного дела о получении взятки в 100 млн рублей. В получении взятки за последующее попустительство по службе военное следствие обвиняет бывшего сотрудника управления ФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, гособвинение не было против присутствия СМИ на суде, однако сам Царегородцев возражал из-за того, что он является бывшим контрразведчиком. По его словам, в показаниях он будет упоминать бывших и действующих контрразведчиков.
В суд поступило ходатайство адвоката Дмитрия Рощина, он попросил отложить судебное заседание. Царегородцев попросил время на поиск адвоката: «Это затруднительно в СИЗО, сейчас сам ищу».
Из-за отсутствия адвоката слушания перенесли до 6 февраля.
Из материалов 235 гарнизонного военного суда Московского округа известно, что Царегородцев был задержан 25 апреля прошлого года в Перми и ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В тот же день, и он был допрошен в качестве обвиняемого, своей вины не признавал, но позднее подтвердил, что получал деньги от своих знакомых, фигурантов так называемого дела «русских хакеров». Впоследствии он был перемещен в СИЗО в Москве, мера пресечения ему избиралась там.
По информации журналиста Properm.ru из достоверных источников, речь идет о предпринимателе Александре Ковалеве и безработном Владиславе Гилеве. За эту сумму вернуть их в пермское СИЗО и «решить вопрос» о прекращении уголовного дела, писали осенью 2023 года анонимные Telegram-каналы. Известно, что еще до возбуждения дела «русских хакеров» он был знаком по служебным делам с Гилевым и Ковалевым.
Также из достоверных источников известно, что деньги от Ковалева и Гилева Царегородцев забирал в январе 2022 года у Ковалева в его доме, после чего часть (порядка 10 млн рублей) истратил на свои нужды в столице, а часть — разные суммы раздал родственникам и вложил в валюту разных стран.
Однако, решить вопрос о прекращении в отношении своих подопечных хакеров уголовного производства и перевода после задержания в пермское СИЗО ему не удалось. Информация о взятке стала известна его коллегам и он был задержан спустя ровно год и три месяца после получения денег. Во время расследования свою вину он признал полностью и рассказал следствию подробности преступления. Его слова частично подтверждаются показаниями тех же хакеров и других свидетелей по делу.
Интересная деталь. Одна из свидетелей по делу пытается оспорить законность действий следствия (из соображений этики ее имя не называем). Она подавала в 235 военный гарнизонный суд шесть жалоб на действия следователя, в том числе — незаконный обыск и изъятие у нее денег и не только. По ее словам, во время расследования дела Царегородцева у нее были изъяты материальные ценности. Впоследствии последний указал, что часть полученной взятки передал ей. Суд в Москве отклонил ходатайства ее адвокатов, хотя, как утверждает свидетель, она представляла следствию и суду документы, подтверждающие законное происхождение этих ценностей.
Сейчас свидетель направила новое ходатайство — уже в Пермский военный гарнизонный суд, где начали рассматривать уголовное дело в отношении Царегородцева. Ее адвокаты просят признании незаконными обыск и изъятие у нее материальных ценностей, как принадлежащих лично ей. Свидетельница рассчитывает, что в рамках рассмотрения дела Царегородцева ее ходатайство все же будет рассмотрено.
Уголовное дело в отношении «русских хакеров» было возбуждено в январе 2022 года, в феврале федеральные СМИ сообщали, что Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артема Зайцева, а также двоих неработающих из Перми — Гилева и Ярослава Соловьева. Они обвиняются в том, что незаконным путем забирали деньги со счетов в иностранных банках.
Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц). Известно, что у них были изъяты при задержании 23 золотых слитка, деньги в разных валютах и прочие ценности. Весной 2023 года они рассказали силовикам о том, что перед задержанием передавали Царегородцеву деньги.
Сейчас дело «русских хакеров» рассматривает Савеловский суд Москвы, несколько фигурантов дела все еще остаются в СИЗО, некоторым мера пресечения изменена на более мягкую.
Еще интересная деталь, Арбитражный суд Пермского края сейчас рассматривает иск налоговой о банкротстве пермской компании «Гет-Нэт». Ее владельцем сейчас является Артем Зайцев, один из хакеров. Раннее соучредителями фирмы были эстонская
Get-Net Global OU и Александра Ковалева, родственница хакера Ковалева. Одновременно с тем в Семнадцатый апелляционный суд сейчас поступила жалоба «Гет-Нэт» на решение первой инстанции по другому спору.
19 декабря прошлого года суд удовлетворил иск Александры Ковалевой и взыскал более 65 млн рублей с компании в ее пользу. Как сообщал «КоммерсантЪ-Прикамье», бывшая соучредительница компании отсудила действительную стоимость своей доли. Сейчас в компании остался один совладелец Артем Зайцев, который вместе с родственником госпожи Ковалевой проходит подсудимым по делу хакерской группировки, которая якобы занималась неправомерным оборотом платежей. Представители «Гет-Нэт» в ходе процесса настаивали, что Александра Ковалева якобы была лишь фиктивным совладельцем компании.