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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 13:10

В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок

В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок

25 января 2024, 13:08
Фото: Минзакупок / 1MI
Прощание с ним состоится в субботу.

В Пермском крае скончался начальник управления муниципальных закупок ГКУ ПК «Центр организации закупок» Максим Кустов. Его не стало 25 января в возрасте 28 лет. В пресс-службе краевого Минзакупок отмечают, что работать к ним он пришел в 2017 году. На последней своей должности отвечал за закупочную деятельность всех муниципальных заказчиков Прикамья.

«Его больше нет, но в нашей памяти он навсегда останется примером высочайшего профессионализма и преданности своему делу. Максим был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам, готовым в любую минуту прийти на помощь», — отмечают в министерстве.

Прощание с Максимум Кустовым состоится 27 января с 11:00 до 12:00 в большом ритуальном зале на улице Старцева, 61.

В социальных сетях можно найти сообщение от 17 января с призывом сдать кровь для Кустова. Оно было размещено в группе школы №9 имени Пушкина. Там же было уточнение, что Кустов находится в онкодиспансере.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Чиновники#Сотрудники#Руководитель
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