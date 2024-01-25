В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Пермском крае скончался начальник управления муниципальных закупок ГКУ ПК «Центр организации закупок» Максим Кустов. Его не стало 25 января в возрасте 28 лет. В пресс-службе краевого Минзакупок отмечают, что работать к ним он пришел в 2017 году. На последней своей должности отвечал за закупочную деятельность всех муниципальных заказчиков Прикамья.
«Его больше нет, но в нашей памяти он навсегда останется примером высочайшего профессионализма и преданности своему делу. Максим был талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам, готовым в любую минуту прийти на помощь», — отмечают в министерстве.
Прощание с Максимум Кустовым состоится 27 января с 11:00 до 12:00 в большом ритуальном зале на улице Старцева, 61.
В социальных сетях можно найти сообщение от 17 января с призывом сдать кровь для Кустова. Оно было размещено в группе школы №9 имени Пушкина. Там же было уточнение, что Кустов находится в онкодиспансере.