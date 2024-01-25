В Перми скончался 28-летний начальник правления муниципальных закупок

В Пермском крае скончался начальник управления муниципальных закупок ГКУ ПК «Центр организации закупок» Максим Кустов. Его не стало 25 января в возрасте 28 лет. В пресс-службе краевого Минзакупок отмечают, что работать к ним он пришел в 2017 году. На последней своей должности отвечал за закупочную деятельность всех муниципальных заказчиков Прикамья.