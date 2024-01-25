В Перми в этом году будут контролировать качество воды из десяти городских родников

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В 2024 году в Перми будет контролироваться качество воды в десяти городских родниках. Об этом со ссылкой на управление по экологии муниципалитета сообщает ИА «Текст».
На эти цели власти города выделили 300 тыс. рублей. Качество воды будет контролироваться в четыре этапа — начнется весной и продлится до конца года. Больше всего родников — три — в Мотовилихинском районе, в Орджоникидзевском и Свердловском — по два.
Вода в родниках будет проверяться на соответствие органолептическим нормам — запаху, привкусу, мутности; химическим и микробиологическим.
Роспотребнадзор традиционно предупреждает, что при использовании родниковой воды нужно помнить, что ее качество является нестабильным. Оно зависит от факторов как природного, так и техногенного характера. Например, весной в родники вместе с талой водой поступают загрязняющие вещества, накопленные за зиму в снежном покрове.