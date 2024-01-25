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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Перми в этом году будут контролировать качество воды из десяти городских родников

В Перми в этом году будут контролировать качество воды из десяти городских родников

25 января 2024, 06:35
Фото: 1MI
Контрольные мероприятия будут проводиться с весны до конца года.

В 2024 году в Перми будет контролироваться качество воды в десяти городских родниках. Об этом со ссылкой на управление по экологии муниципалитета сообщает ИА «Текст».

На эти цели власти города выделили 300 тыс. рублей. Качество воды будет контролироваться в четыре этапа — начнется весной и продлится до конца года. Больше всего родников — три — в Мотовилихинском районе, в Орджоникидзевском и Свердловском — по два.

Вода в родниках будет проверяться на соответствие органолептическим нормам — запаху, привкусу, мутности; химическим и микробиологическим.

Роспотребнадзор традиционно предупреждает, что при использовании родниковой воды нужно помнить, что ее качество является нестабильным. Оно зависит от факторов как природного, так и техногенного характера. Например, весной в родники вместе с талой водой поступают загрязняющие вещества, накопленные за зиму в снежном покрове.

#Здоровье#Экология#Контроль#Родники
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