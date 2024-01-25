В Пермском крае начинается газификация северных территорий. Что будет сделано

Также было отмечено, что в этом году будет скорректирована генеральная схема газоснабжения. Это позволит актуализировать перечень населенных пунктов, где планируется провести газ, а также данные о них. Ранее представители министерства сообщили, что ведомство уже начало переговоры с муниципалитетами, промежуточные итоги будут представлены на профильном комитете краевого парламента. Парламентарии подняли вопрос в связи с обращениями органов местного самоуправления. Кроме того, такая корректировка должна проводиться раз в пять лет.