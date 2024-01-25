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Пара из Краснокамска назвала дочь, родившуюся 20 января, Россией

В Пермском крае родители назвали новорожденную дочь Россией

25 января 2024, 11:39
Фото: Midjourney

Пара из Краснокамска назвала дочь, родившуюся 20 января, Россией

Интерны из Индии отметили, что у новорожденной отличный аппетит.

В городе Краснокамск Пермского края родилась девочка по имени Россия. По утверждению семьи, никакой подоплеки в этом не было. Они отмечают, что изначально понравилась мелодичность звучания имени, сообщает «Рифей».

Женщина выбрала имя для своего будущего ребенка еще на четвертом месяце беременности, ее решение поддержал супруг. «Общалась с врачами-интернами из Индии. Они, вообще, в шоке! Во время врачебного обхода иностранные медики отметили, что у России отличный аппетит», — рассказывает мама новорожденной Анна Королева.

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#Краснокамск#Пермский край#Россия#Необычное имя#Индия#Аппетит#Врачи-интерны
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