В Пермском крае родители назвали новорожденную дочь Россией

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В городе Краснокамск Пермского края родилась девочка по имени Россия. По утверждению семьи, никакой подоплеки в этом не было. Они отмечают, что изначально понравилась мелодичность звучания имени, сообщает «Рифей».
Женщина выбрала имя для своего будущего ребенка еще на четвертом месяце беременности, ее решение поддержал супруг. «Общалась с врачами-интернами из Индии. Они, вообще, в шоке! Во время врачебного обхода иностранные медики отметили, что у России отличный аппетит», — рассказывает мама новорожденной Анна Королева.