В Пермском крае родители назвали новорожденную дочь Россией

Женщина выбрала имя для своего будущего ребенка еще на четвертом месяце беременности, ее решение поддержал супруг. «Общалась с врачами-интернами из Индии. Они, вообще, в шоке! Во время врачебного обхода иностранные медики отметили, что у России отличный аппетит», — рассказывает мама новорожденной Анна Королева.