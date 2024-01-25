В пермском межвузовском кампусе ИИ будет распознавать угрозу по поведению людей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В пермском студенческом кампусе искусственный интеллект будет следить за безопасностью и распознавать угрозу по поведению людей. В основе обеспечения системы безопасности в здании будет оборудовано программное обеспечение российского производителя. Информация об этом появилась на сайте Правительства Прикамья.
Отмечается, что в основе таких систем лежит динамический мониторинг деятельности посетителей и персонала как в повседневном режиме, так и в режиме ЧП. За счет цифровизации моделей поведения людей и машинного обучения инженерных систем будет возможно распознавание и контроль возникающих угроз.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил учесть эффективные практики российских вузов и предусмотреть использование технологий искусственного интеллекта при строительстве межвузовского кампуса. Всего у учреждения восемь вузов-бенефициаров — это самое большое количество среди всех регионов. В ходе реализации проекта внедренные системы безопасности должны быть согласованы с силовыми структурами.