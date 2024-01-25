В пермском межвузовском кампусе ИИ будет распознавать угрозу по поведению людей

Отмечается, что в основе таких систем лежит динамический мониторинг деятельности посетителей и персонала как в повседневном режиме, так и в режиме ЧП. За счет цифровизации моделей поведения людей и машинного обучения инженерных систем будет возможно распознавание и контроль возникающих угроз.