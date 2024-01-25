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Published Сегодня, 07:09

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В пермском межвузовском кампусе ИИ будет распознавать угрозу по поведению людей

В пермском межвузовском кампусе ИИ будет распознавать угрозу по поведению людей

25 января 2024, 07:09
Фото: Midjourney
Внедренные системы безопасности должны быть согласованы с силовыми ведомствами.

В пермском студенческом кампусе искусственный интеллект будет следить за безопасностью и распознавать угрозу по поведению людей. В основе обеспечения системы безопасности в здании будет оборудовано программное обеспечение российского производителя. Информация об этом появилась на сайте Правительства Прикамья.

Отмечается, что в основе таких систем лежит динамический мониторинг деятельности посетителей и персонала как в повседневном режиме, так и в режиме ЧП. За счет цифровизации моделей поведения людей и машинного обучения инженерных систем будет возможно распознавание и контроль возникающих угроз.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил учесть эффективные практики российских вузов и предусмотреть использование технологий искусственного интеллекта при строительстве межвузовского кампуса. Всего у учреждения восемь вузов-бенефициаров — это самое большое количество среди всех регионов. В ходе реализации проекта внедренные системы безопасности должны быть согласованы с силовыми структурами.

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#Безопасность#Угроза#Технологии#Искусственный интеллект#Пермский кампус#Динамический мониторинг#Цифровизация#Машинное обучение#Инженерные системы#Российские вузы#Поведение
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